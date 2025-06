Estate di grandi cambiamenti in casa Rai che, in vista della prossima stagione televisiva, sta operando una serie di manovre per offrire ai propri telespettatori i migliori programmi e i migliori conduttori. Dopo l’addio di Elisa Isoardi a Italia Verde Italia, la Rai starebbe pensando di far tornare sulle proprie reti uno dei conduttori più amati dal pubblico.

Per il momento si tratta di una semplice indiscrezione che, se si dovesse concretizzare, garantirebbe un altro volto popolarissimo alla Rai, ma allo stesso tempo professionale e molto amato per la sua simpatia e ironia. La notizia, lanciata da Dagospia, ha già scatenato l’entusiasmo del web.

Rai: chi è l’amato conduttore che potrebbe tornare

Secondo un’indiscrezione esclusiva di Dagospia, sembrerebbe che Nicola Savino, oggi stabilmente a Tv8, potrebbe tornare in Rai. Per il conduttore si tratterebbe di un ritorno perché, in passato, ha già condotto Quelli che il calcio e L’Isola dei Famosi. Inoltre, ha condotto anche il Dopofestival e un format tutto su su Raiplay. La Rai, tuttavia, non è stata l’unica tv dove ha lavorato Nicola Savino.

Quest’ultimo, infatti, ha anche lavorato in Mediaset conducendo varie trasmissioni come Le Iene e Back to school. Successivamente, è passato a Tv8 e a Sky dove 100% Italia e Tris per vincere.

Dopo una lunga esperienza su altre televisioni, Nicola Savino potrebbe tornare in Rai. Come fa sapere Dagospia, sarebbero in corso trattative serrate per riportare il conduttore nella tv di Stato e potrebbero concludersi positivamente. Tuttavia, ad oggi non si sa quale sarà il futuro del conduttore, ma la presentazione dei palinsesti Rai potrebbe dare la risposta definitiva sulla situazione.

Sia per la Rai che per Mediaset, dunque, è un’estate ricca di trattative. A Mediaset, infatti, Pier Silvio Berlusconi e la sua squadra sono alla ricerca del nome giusto a cui affidare la conduzione di Pomeriggio Cinque, rimasto senza una presentatrice dopo l’addio di Myrta Merlino.

Anche il futuro della conduttrice sarebbe tutto da scrivere. Quest’ultima, come fa sapere Fanpage, avrebbe chiesto, tramite il proprio agente Lucio Presta una prima serata su Rete 4, ma a quanto pare, le intenzioni di Pier Silvio Berlusconi sarebbero altre.

Per la Merlino, Mediaset starebbe pensando ad un programma mattutino come quello che ha condotto su La7. Le prossime settimane, dunque, saranno decisive sia per i palinsesti Rai che per quelli Mediaset. L’ufficialità di tutte le trattative e di tutti i programmi che andranno in onda nella prossima stagione televisiva, arriverà tra qualche settimana.