Siti comparatori e streaming tv: il servizio di cui abbiamo bisogno

I siti comparatori hanno senza dubbio reso la nostra vita di tutti i giorni sempre più semplice. Se oggi possiamo consultarli prima di acquistare un prodotto o iscriverci a un servizio, questo mondo sembra ancora avere delle grandi lacune. Un settore che gioverebbe grandemente dall’avvento di questi siti è quello dello streaming tv, anche se al giorno d’oggi la rete non sembra disposta a offrirci questo tipo di servizio.

Il grande successo dei siti comparatori

Prima di addentrarci nel tema dei siti comparatori, però, dobbiamo capire di cosa stiamo parlando. Anche senza saperlo, quasi tutti si sono imbattuti, e magari hanno utilizzato, almeno una volta un sito comparatore. Queste piattaforme sono pensate per presentare agli utenti l’elenco di tutte le offerte presenti nel web, relative a un determinato prodotto o servizio. In questo modo, non avremo più bisogno di visitare decine e decine di siti per confrontare le offerte, ma ci basterà fare una ricerca sul sito comparatore di competenza.

Negli anni, infatti, sono spuntate moltissime piattaforme di questo tipo. Alcune di queste sono di ampio spettro e permettono di fare ricerche riguardanti elettrodomestici, prodotti di elettronica, capi d’abbigliamento e molto altro sullo stesso sito. Altri, invece, sono specializzati in uno o pochi settori. Come possiamo trovare qui, ad esempio, su alcune piattaforme è possibile consultare l’elenco dei nuovi casinò digitali disponibili in rete e scoprire quali sono i bonus che questi offrono, mentre possiamo affidarci ad altri siti se vogliamo ad esempio rinnovare l’assicurazione della macchina e desideriamo spendere meno dell’anno scorso, o stiamo cercando l’offerta gas e luce più conveniente per casa nostra.

Siti comparatori e streaming, una realtà di cui abbiamo bisogno

Fino a pochi anni fa un sito comparatore per lo streaming sarebbe stato superfluo: per molti l’unica scelta da fare era quella tra Netflix e Amazon Prime Video, e molti si iscrivevano a entrambe le piattaforme. Anno dopo anno, però, sull’onda del successo di questi due siti, sono nate sempre più piattaforme di streaming, alcune simili ai loro concorrenti e altre specializzate in determinati tipi di film o di generi cinematografici. È diventato difficile, quindi, per gli utenti sapere a quali iscriversi. Su quale piattaforma saranno disponibili i film del nostro regista preferito?

Purtroppo sempre più spesso alcuni di questi siti hanno inoltre acquistato i diritti per lo streaming di film di determinate case di produzione, rendendo impossibile per le altre piattaforme trasmettere queste pellicole o queste serie tv.E, infine, iscriversi a tutti questi servizi è impossibile, perché finiremmo con lo spendere centinaia di euro al mese. Per questa ragione, agli utenti gioverebbero sempre di più oggi i siti comparatori su cui trovare l’elenco di tutti i servizi di streaming, un riassunto della loro offerta e di quali film e serie questi possono trasmettere in esclusiva, scoprendo anche con facilità quali sono i prezzi degli abbonamenti. Non solo questa strategia ci permetterebbe di risparmiare e di iscriverci unicamente ai siti che fanno davvero per noi, ma sarebbe anche un’ottima occasione per scovare quei servizi di streaming più di nicchia, ma pur sempre molto validi, che sono però meno conosciuti.

Se i siti comparatori ci aiutano a risparmiare denaro e a trovare i prodotti e i servizi che ci servono, il loro avvento anche nel settore dello streaming sarebbe un passo che gioverebbe agli appassionati di film e serie tv.