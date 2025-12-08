Le puntate di Un posto al sole in onda a dicembre saranno ricche di emozioni e colpi di scena. Come svelano le anticipazioni, inizierà un nuovo filone narrativo che segnerà il passaggio di testimone dai protagonisti storici della soap a quelli più giovani, destinati a conquistare il pubblico. Al centro delle puntate di dicembre di Un posto al sole ci sarà la scelta dell’erede di Raffaele. Il ruolo del portiere di Palazzo Palladini è ricco di responsabilità e, per anni, Giordano lo ha ricoperto dedicandogli tutta la sua vita.

Ora, però, per Raffaele è arrivato il momento di mettere da parte il suo lavoro e lasciare tale ruolo a qualcun altro. Inizialmente, la scelta era ricaduta su Rosa che, tuttavia, ha deciso di rinunciarci costringendo gli inquilini di Palazzo Palladini a puntare su un altro nome. Stando alle anticipazioni, sarà Alberto ad individuare la persona giusta.

Anticipazioni Un posto al sole: chi va via e chi eredita il posto di Raffaele

Le anticipazioni di dicembre di Un posto al sole svelano che, dopo il rifiuto di Rosa a raccogliere l’eredità di Raffaele, Alberto deciderà di assumersi l’incarico di individuare la persona giusta per ricoprire il ruolo di portiere di Palazzo Palladini anche se, gli spoiler, non svelano se la persona sponsorizzata dall’avvocato sarà quella che, effettivamente, prenderà il posto di Giordano.

Rosa, nel frattempo, pur avendo rifiutato, si chiederà se sia la scelta giusta e non nasconderà di avere dubbi sul rifiuto. Non ancora convinta di rinunciare al posto, Rosa potrebbe ripensarci e tornare effettivamente sui propri passi.

Nel frattempo, le vicende dei Cantieri Flegrei Palladini diventeranno sempre più complicate. Alice, in particolare, dopo aver scoperto che la propria famiglia ha provato a sfruttare le fragilità di Vinicio, prenderà una decisione che cambierà la sua vita e avrà ripercussioni anche sulla sua famiglia. Alice, infatti, decisa ad allontanarsi dagli affetti che l’hanno delusa, deciderà di andare a Londra per costruirsi una vita proprio accanto all’ex fidanzato.

La scelta di Alice metterà seriamente in crisi Elena, sempre più preoccupata dalla crescente distanza con sua figlia che sembra pronta ad escluderla dalla sua vita. Gennaro Gagliotti cercherà di convincere Filippo ma la scelta di quest’ultimo non sarà così scontata.

Come svelano le anticipazioni, infatti, ci sarà un nuovo personaggio che creerà nuovo scompiglio e causerà ancora guai e tensioni. Gli spoiler non svelano chi sia tale personaggio ma, probabilmente, sarà Chiara Petrone, azionista dell’azienda navale che, schierandosi a favore o contro Marina e Roberto Ferri, darà una svolta importante a tutta la situazione.