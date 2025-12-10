La settimana di Un posto al sole dal 15 al 19 dicembre 2025 sarà ricca di colpi di scena e di emozioni. Al centro della trama, come svelano le anticipazioni, sarà un improvviso ritorno a Napoli che farà tremare Gennaro Gagliotti che, di fronte al ritorno di una persona a cui è legato il suo futuro, non nasconderà la preoccupazione.

Le prossime puntate della soap opera di Raitre, tuttavia, porteranno anche un nuovo amore nella vita di Viola che, però, non è così nuovo. La figlia di Ornella, infatti, prenderà una decisione improvvisa facendo una proposta inaspettata all’uomo che ha conquistato il suo cuore e che cambierà definitivamente il suo futuro sentimentale.

Non mancherà, inoltre, neanche il momento dedicato alla ricerca dell’erede di Raffaele che, dopo anni, ha lasciato il suo ruolo di portiere di Palazzo Palladini.

Anticipazioni Un posto al sole: chi torna a Napoli e la scelta di Viola

Nelle puntate di Un posto al sole dal 15 al 19 dicembre 2025, come svelano le anticipazioni, a Napoli tornerà Okoro che sarà nuovamente al centro della scena dopo un periodo di assenza. La presenza a Napoli di Okoro getterà nello sconforto Gennaro che temerà Okoro possa metterlo nei guai definitivamente per la morte di Assane.

Il ritorno di Okoro darà una nuova speranza a Marina e Roberto che spereranno nella collaborazione di Okoro per il caso della morte di Assane ma, alla fine, l’uomo scagionerà Gagliotti da ogni accusa.

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, oltre alla possibilità che nasca una nuova coppia, Viola si avvicinerà nuovamente all’ex Eugenio. Complice l’atmosfera natalizia e la voglia di vivere il periodo in totale serenità, Viola prenderà un’importante decisione per il suo futuro sentimentale spiazzando totalmente lo stesso Eugenio.

Viola, infatti, chiederà all’ex di mettere il passato alle spalle, di dimenticare i problemi che li avevano allontanati e di ricominciare dando una nuova possibilità alla loro storia d’amore. Una richiesta quella di Viola che lascerà senza parole Eugenio che, però, accetterà con gioia. Ornella, così, durante un confronto con la madre Ornella, ufficializzerà il ritorno di fiamma con il padre di suo figlio. Le anticipazioni, tuttavia, non svelano quale sarà la reazione di Ornella.

Infine, dopo il rifiuto di Rosa di raccogliere la sua eredità, Raffaele farà di tutto per convincerla a cambiare idea e ad accettare l’incarico di portiere di Palazzo Palladini. La donna, tuttavia, apparirà ancora scettica e timorosa delle conseguenze che un simile incarico possa avere sulla sua vita privata.