Trentino-Alto Adige, Veneto, Marche e molte altre regioni italiane si preparano ad accogliere l’atmosfera magica del Natale con i tradizionali mercatini di Natale che animano i borghi più suggestivi d’Italia. Il 2025 vede un calendario ricco di eventi che uniscono artigianato, gastronomia e spettacoli, trasformando i centri storici in veri e propri villaggi incantati, dove le tradizioni e la cultura locale si fondono con la magia delle festività.

Mercatini di Natale nei borghi: un viaggio tra tradizione e magia

Nel cuore del Trentino-Alto Adige, Rango di Bleggio conferma il suo fascino intatto, offrendo un mercatino natalizio tra le antiche case contadine, stalle riconvertite e cantine con volte a botte. Dal 15 novembre al 31 dicembre 2025, il borgo diventa un presepe vivente, con botteghe di artigiani locali che espongono utensili agricoli, giocattoli in legno e specialità contadine. Le vie lastricate di sassi irregolari, i portici e i “vòlt” – antiche cantine per la conservazione dei prodotti – si vestono di luci e profumi di cannella e vin brulé, creando un’atmosfera autentica e coinvolgente.

Nelle vicinanze, il Villaggio di Natale di Bussolengo in Veneto si estende su 8.000 mq coperti, ospitando artigiani, gnomi e spettacoli per tutta la famiglia fino al 6 gennaio 2026. I più piccoli possono visitare la fabbrica dei giocattoli e la casa di Babbo Natale, mentre gli adulti si lasciano conquistare da decorazioni personalizzate e delizie gastronomiche locali.

Sempre in Trentino-Alto Adige, il mercatino di Vipiteno propone un’esperienza musicale unica grazie al nuovo carillon da 25 campane sulla Torre delle Dodici. Le melodie natalizie accompagnano le passeggiate tra presepi intagliati a mano, luci calde e dolci tipici come lo stollen e i biscotti “spitzbuam”, offrendo un’atmosfera raccolta e romantica fino all’Epifania.

Nelle Marche, a Candelara, torna la celebre festa “Candele a Candelara” giunta alla 22ª edizione. L’antico borgo medievale si illumina di migliaia di fiammelle di cera, con due spegnimenti programmati della luce elettrica che lasciano spazio a un’atmosfera incantata e suggestiva. Tra sculture in ferro battuto, laboratori per bambini nella Bottega degli Elfi e spettacoli itineranti con trampolieri luminosi, zampognari e giocolieri, il mercatino diventa un’esperienza multisensoriale. I visitatori possono osservare la preparazione artigianale delle candele di cera d’api e partecipare a visite guidate nei musei e nelle storiche ville della zona.

In Umbria, Castiglione del Lago si trasforma in una vera città del Natale con “Luci sul Trasimeno”, evento che illumina con oltre 2.400 luci un albero di Natale galleggiante sul lago. Fino al 6 gennaio 2026, il borgo lacustre offre piste di pattinaggio, ruote panoramiche, mercatini con prodotti tipici umbri, spettacoli e un presepe con videomapping nella Rocca Medievale, mentre il bosco incantato di Babbo Natale accoglie i più piccoli tra giochi e animazioni.

Babbo Natale e le tradizioni natalizie nella cultura italiana e europea

Nel sud Italia, la magia natalizia si diffonde anche a Matera con il suo Christmas Village, dove i Sassi, patrimonio UNESCO, si vestono di luci e suoni per ospitare mercatini, spettacoli per bambini e il celebre presepe vivente che si snoda attraverso i vicoli storici. In Basilicata, i borghi di Acerenza e Venosa offrono mercatini intimi con artigianato locale, musica tradizionale e eventi culturali, mentre in Campania, Santa Maria di Castellabate splende con i suoi mercatini tra le vie del centro storico affacciato sul mare, regalando la suggestione di un Natale mediterraneo unico.

Tra le iniziative più coinvolgenti per i bambini, spiccano i villaggi di Babbo Natale presenti in molti mercatini, dove è possibile incontrare il personaggio, consegnare le letterine e partecipare a laboratori creativi. A Candelara, ad esempio, la casetta di Babbo Natale accoglie i più piccoli con tante attività, mentre a Bussolengo e Vipiteno l’atmosfera fiabesca coinvolge tutta la famiglia.