In vista delle festività natalizie, il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha rilasciato dichiarazioni significative sul valore etico del Natale, collegandolo ai principi fondamentali della convivenza civile e della scuola italiana.

Contestualmente, ha aggiornato sullo stato dei rinnovi contrattuali del comparto istruzione, sulle innovazioni riguardanti la sicurezza del personale scolastico e sugli interventi nel welfare sanitario dedicato a docenti e personale.

Le parole del Ministro Valditara

Nel suo intervento, il Ministro Valditara ha sottolineato come il Natale non debba essere visto come una semplice festività, ma come un momento di riflessione sul “valore intangibile” che rappresenta. Secondo il Ministro, questa ricorrenza incarna “l’avvento della civiltà dell’amore, della cultura del rispetto reciproco e del valore di una vera uguaglianza tra tutti gli esseri umani”. Un messaggio che si lega strettamente ai principi della laicità dello Stato, alla centralità della persona e a una libertà autentica, che implica necessariamente responsabilità.

Il Ministro ha rivolto un appello agli studenti affinché interiorizzino questo significato profondo, mettendo in guardia contro chi tenta di minimizzare il valore di questa ricorrenza: “Chi cerca di sminuire questo messaggio rischia di mettere in crisi i pilastri stessi della nostra civiltà e della Costituzione italiana.” Il riferimento alla Costituzione rappresenta il cardine della visione politica del Ministero in materia di istruzione. L’obiettivo è costruire una scuola “costituzionale” che ponga al centro lo studente, attraverso riforme strutturali e l’introduzione di nuove figure professionali come il docente tutor e l’orientatore.

Tra le innovazioni più importanti vi è la revisione dell’istruzione tecnica, con il modello 4+2, nonché l’aggiornamento delle norme sulla condotta e le modifiche degli esami di Maturità. Valditara ha affermato con decisione che “stiamo rivoluzionando la scuola italiana cercando di modernizzarla”, puntando a valorizzare i talenti e a restituire “autorevolezza ai docenti”. In questo contesto, la meritocrazia viene intesa come la possibilità per gli insegnanti e gli studenti di “dare il meglio di sé attraverso l’impegno”.

Sul fronte del rinnovo contrattuale, il Ministro ha espresso piena soddisfazione per la recente firma del contratto del comparto istruzione, definito un traguardo “cruciale dopo anni di stallo”. Valditara ha ricordato che tra il 2009 e il 2018 non si erano registrati rinnovi contrattuali, e che solo dopo una sentenza della Corte Costituzionale del 2015 si era assistito, con ritardo, a modesti aumenti, bloccati nuovamente fino al 2022. La strategia del Ministero prevede un cambio di passo deciso: “In questa legislatura abbiamo già firmato due rinnovi contrattuali e nel 2026 prevediamo di perfezionarne un terzo.”

Per il biennio 2025/2027 è già stato inviato l’atto di indirizzo alla Funzione Pubblica. Secondo le stime ufficiali, la somma dei tre rinnovi porterà a un aumento medio mensile per i docenti pari a 416 euro, segnalando un significativo miglioramento delle condizioni economiche del personale scolastico. Sul versante del welfare, è stato recentemente approvato dalla Ragioneria dello Stato il via libera per la gara relativa all’assicurazione sanitaria dedicata a oltre un milione di lavoratori del settore, in aggiunta alla copertura contro gli infortuni sul lavoro. Si tratta di una misura significativa che mira a garantire maggiore tutela e assistenza al personale.

Infine, i dati relativi alla sicurezza del personale scolastico evidenziano un trend positivo. Le aggressioni sono in netto calo: dai 71 episodi dello scorso anno scolastico si è passati a 51, fino ad arrivare a soli 4 episodi nei primi mesi dell’anno in corso, a fronte dei 19 e 21 registrati negli stessi periodi dei due anni precedenti. Il Ministro interpreta questi numeri come la prova che “le misure adottate per contrastare questo fenomeno stanno producendo effetti concreti”, contribuendo a rendere più sicuro l’ambiente scolastico per docenti e personale.