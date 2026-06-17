Educazione sessuo-affettiva alle medie, a Roma il tema torna a incendiare il confronto politico. Il nuovo bando del Campidoglio, voluto dalla giunta di Roberto Gualtieri, finanzia percorsi nelle scuole secondarie di primo grado su relazioni, rispetto, prevenzione della violenza di genere e contrasto agli stereotipi. Un’iniziativa che arriva in un momento già teso, anche sul piano nazionale. Fratelli d’Italia chiede chiarimenti, richiama la linea del ministro Giuseppe Valditara e vuole sapere chi entrerà nelle classi, con quali materiali e con quale coinvolgimento delle famiglie. Perché dietro il bando non c’è solo una pratica amministrativa: c’è uno scontro più ampio su chi debba parlare ai ragazzi di corpo, affettività e consenso.

Il bando da 420mila euro l’anno per le scuole medie romane

Il nuovo avviso del Comune di Roma mette a disposizione 420mila euro l’anno per attività rivolte alle scuole medie della capitale. La cifra, riportata da la Repubblica Roma, servirà a finanziare percorsi contro la violenza di genere e a favore di una cultura delle relazioni più consapevole. Il bando segue una strada già percorsa dal Campidoglio negli ultimi anni: progetti affidati a realtà esterne, scelte con procedura pubblica, e destinati agli istituti che decidono di aderire. Non è quindi una nuova materia scolastica, né un obbligo imposto a tutte le classi.

Il nodo politico, però, è chiaro. Portare l’educazione sessuo-affettiva alle medie dentro la scuola significa parlare a ragazzi in un’età delicata, quando contano il gruppo, il linguaggio, le prime relazioni, l’identità che prende forma. Per il Campidoglio, intervenire in quella fase vuol dire provare a fermare sul nascere modelli sbagliati e comportamenti tossici. Per il centrodestra, invece, servono paletti precisi: la scuola non deve diventare il luogo di percorsi considerati poco chiari o segnati da un’impostazione ideologica. Così i 420mila euro diventano molto più di una voce di bilancio: il simbolo di una scelta che ha subito superato i confini tecnici del bando.

Corsi contro violenza di genere e stereotipi: cosa prevede il progetto

I corsi dovrebbero concentrarsi su violenza di genere, stereotipi, rispetto delle differenze, consenso e qualità delle relazioni. Sono parole che ricorrono spesso nei progetti di prevenzione promossi dagli enti locali, soprattutto dopo anni segnati da femminicidi, aggressioni tra giovanissimi e contenuti sessisti che circolano online con enorme facilità. Alle medie, però, non si tratta solo di fare lezioni frontali. Di solito questi percorsi passano da laboratori, discussioni guidate, lavori di gruppo e casi concreti: chat, insulti, controllo del partner, gelosia scambiata per amore, pressioni del branco.

È qui che l’educazione sessuo-affettiva alle medie prova a distinguersi dalla semplice informazione biologica sulla sessualità. Il punto non sarebbe il dettaglio anatomico, ma la capacità di riconoscere rapporti sbilanciati, atteggiamenti aggressivi e ruoli imposti. La scelta di partire dalle scuole secondarie di primo grado nasce da un dato che presidi e insegnanti conoscono bene: molti ragazzi arrivano alle superiori con idee già formate su maschile, femminile, potere e desiderio. Intervenire prima può aiutare.

Ma apre anche una domanda politica che torna sempre: quali contenuti verranno proposti, con quale linguaggio, da quali professionisti e con quale informazione alle famiglie. Ed è proprio su questo punto che il bando romano ha acceso lo scontro.

FdI all’attacco: richiamo alla legge Valditara e richiesta di trasparenza

La reazione di Fratelli d’Italia si concentra su una richiesta: il Campidoglio chiarisca tutto prima che i progetti entrino nelle aule. Il partito richiama la linea Valditara, legata al ruolo delle famiglie, alla piena conoscenza dei percorsi educativi e alla necessità di evitare iniziative percepite come non condivise. Per il centrodestra romano, i corsi su sessualità e affettività non possono essere trattati come una qualsiasi attività extracurricolare. Toccano convinzioni educative, sensibilità religiose, scelte familiari e visioni culturali diverse. Da qui la doppia richiesta: conoscere le associazioni che parteciperanno al bando e verificare prima materiali, obiettivi e metodi.

La parola chiave, per FdI, è trasparenza. Il timore è che dietro formule come contrasto agli stereotipi o educazione alle differenze possano entrare nelle scuole contenuti giudicati lontani dal compito educativo degli istituti o non abbastanza condivisi con i genitori. È uno schema già visto in molte città italiane, dove l’educazione affettiva è diventata più volte terreno di scontro tra amministrazioni progressiste e opposizioni conservatrici. A Roma, però, il caso pesa di più. Per la dimensione dell’intervento, per il ruolo politico della capitale e perché quando si parla di scuola, famiglia e sessualità nessun partito resta a guardare.

Il Campidoglio difende l’iniziativa: obiettivi educativi e nodi politici

Dal Campidoglio la difesa dell’iniziativa si regge su un punto netto: parlare di relazioni a scuola non vuol dire sostituire le famiglie, ma dare ai ragazzi strumenti per riconoscere violenza, discriminazioni e stereotipi prima che diventino comportamenti. L’amministrazione Gualtieri presenta il bando come parte delle politiche contro la violenza di genere, non come un progetto culturale calato dall’alto. La scuola, del resto, è già il luogo in cui emergono conflitti, parole aggressive, esclusioni e dinamiche di controllo tra coetanei.

Pensare che tutto questo resti fuori dai cancelli è comodo, ma non risolve nulla. Il nodo politico, però, resta aperto. Per funzionare, l’educazione sessuo-affettiva alle medie deve tenere insieme operatori preparati, programmi chiari, coinvolgimento degli istituti e dialogo con i genitori. Se uno di questi passaggi manca, il progetto rischia di essere letto come un’imposizione. Se invece viene svuotato per paura delle polemiche, resta una formula buona per i comunicati, ma incapace di incidere davvero.

La partita romana si gioca qui: trasformare un bando in un intervento credibile, senza consegnarlo alla propaganda. Intanto i ragazzi vivono già dentro un’educazione sentimentale continua, fatta di social, pornografia accessibile, modelli virali e pressioni del gruppo. La domanda, allora, non è se qualcuno li stia educando. È chi lo sta facendo, con quali parole e con quale responsabilità pubblica.