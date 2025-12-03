Esiste un angolo d’Italia in cui la natura mostra il suo lato più misterioso. Un tratto di costa dove il mare non conosce freddo e la sabbia sembra respirare. Qui, l’attività vulcanica sotterranea crea un microclima unico, capace di regalare un’esperienza balneare ben diversa dal solito. Non è solo una spiaggia, è un luogo in cui il calore della terra si fonde con quello del sole, trasformando ogni visita in un incontro diretto con la forza primordiale che modella l’isola da millenni.

Le Fumarole: la spiaggia col mare caldo tutto l’anno

Siamo a Ischia, nella zona di Serrara Fontana, a pochi passi dall’incantevole borgo di Sant’Angelo. Qui si trova la famosa area delle Fumarole, un tratto della spiaggia dei Maronti dove il sottosuolo vulcanico rende la sabbia sorprendentemente calda e il mare piacevolmente tiepido anche nei mesi più freddi dell’anno.

Questo fenomeno naturale è così intenso che il vapore emerge direttamente dalla sabbia e, in alcuni punti, anche dall’acqua a riva. Le bolle di gas che risalgono in superficie testimoniano una temperatura che può raggiungere livelli elevati, rendendo questo tratto di costa un vero e proprio scenario termale a cielo aperto. La tradizione locale racconta che, da secoli, gli abitanti dell’isola sfruttano queste proprietà per praticare le sabbiature. Un antico trattamento naturale che aiuta ad alleviare tensioni e dolori muscolari, immergendo il corpo nel calore sprigionato dalla terra.

Tra le esperienze più sorprendenti che si possono vivere in questa spiaggia c’è la possibilità di cucinare direttamente nella sabbia bollente. È una pratica curiosa, affascinante e profondamente legata alla cultura ischitana.

Si avvolgono gli alimenti, spesso pollo, patate, uova o pesce, in più strati di carta stagnola, si scava una buca di circa 30-40 cm e si lascia cuocere il tutto sfruttando il calore sotterraneo. Dopo circa un’ora, il risultato è un pasto dal sapore delicato, cotto lentamente e in modo naturale. Molti turisti scelgono di vivere questa esperienza al tramonto o di notte, quando l’atmosfera diventa ancora più suggestiva grazie al contrasto tra la sabbia calda e l’aria fresca della sera.

Raggiungere Ischia è semplice grazie ai collegamenti marittimi da Napoli e Pozzuoli, con traghetti e aliscafi disponibili durante tutto l’anno. Una volta sull’isola, muoversi è altrettanto facile. Chi arriva alla spiaggia dei Maronti può raggiungere l’area delle Fumarole con una breve passeggiata lungo la riva. In alternativa, è possibile avvicinarsi dal borgo di Sant’Angelo, scendendo a piedi attraverso un sentiero suggestivo che regala scorci spettacolari sulla costa.