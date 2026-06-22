Passeggiare nel centro significa imbattersi in ambienti che hanno mantenuto intatti arredi, atmosfere e tradizioni di altri secoli, trasformando ogni visita in un vero viaggio nel tempo.

Tra caffè letterari, botteghe storiche e boutique d’epoca, la Capitale offre un patrimonio commerciale unico in Europa, dove il valore non è solo ciò che si vende, ma anche ciò che si respira entrando.

I locali storici che raccontano la Roma di ieri

Uno dei simboli assoluti è il celebre Caffè Greco, attivo dal XVIII secolo in via dei Condotti. Frequentato nei secoli da artisti e scrittori internazionali, rappresenta ancora oggi un punto di riferimento culturale oltre che un luogo iconico per una pausa nel cuore del centro storico.

A pochi passi dal Pantheon si trova invece un’altra realtà storica: una bottega specializzata in articoli di scrittura e cancelleria, famosa per i suoi arredi originali e per l’atmosfera rimasta quasi immutata nel tempo. Un luogo che conserva il fascino delle antiche attività artigianali romane.

Non può mancare poi il raffinato Babington’s Tea Room, aperto a fine Ottocento nei pressi di Piazza di Spagna. Nato dall’iniziativa di due imprenditrici inglesi, è diventato uno dei salotti più eleganti della città, dove il rito del tè si intreccia con la storia della Capitale.

Tradizione, artigianato e identità romana

Tra le realtà più antiche spicca anche una storica erboristeria nel cuore di Roma, con ambienti decorati e scaffali che custodiscono centinaia di piante officinali. Un esempio raro di continuità tra sapere tradizionale e attività commerciale ancora viva.

Chiude il percorso una delle boutique più prestigiose della città, specializzata in biancheria e tessili per la casa dal XIX secolo, frequentata nel tempo anche da personalità del mondo dello spettacolo e della politica. Un negozio che rappresenta ancora oggi l’eccellenza dell’artigianato romano.

Questi esercizi non sono semplici negozi, ma veri e propri beni culturali viventi, capaci di raccontare la storia sociale ed economica della città. Ogni ambiente conserva dettagli architettonici originali, arredi d’epoca e tradizioni che si tramandano da generazioni.

Visitare questi luoghi significa entrare in una Roma diversa, più intima e autentica, dove il tempo sembra essersi fermato. Un patrimonio che continua ad attrarre turisti e cittadini, confermando la Capitale come una delle città più ricche di storia anche nella sua vita quotidiana.