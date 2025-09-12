Per gli amanti della montagna e delle escursioni, le Dolomiti rappresentano una meta unica grazie ai paesaggi e panorami tutti da esplorare. La Marmolada, in particolare, è considerata la regina delle Dolomiti ed è una montagna tutta da scoprire per la bellezza che nasconde. La sua vetta, la più alta di tutti, è una meta tutta da scoprire non solo dagli amanti della montagna ma anche dalle persone meno esperte che scelgono di vivere da vicino le Dolomiti.

Pur avendo dei percorsi che sono adatti solo ad escursionisti esperti, ci sono altri percorsi che sono adatti ad accogliere anche i principianti che possono così conoscere non solo la vegetazione, ma anche gli animali che abitano in quella zona.

I migliori percorsi da fare sulle Dolomiti dagli amanti delle escursioni

Scegliere di regalarsi un’escursione sulla Marmolada significa perdersi nella natura, nei paesaggi e nella storia della regina delle Dolomiti. Partendo dalla stazione di Punta Serauta (2.950 m), un primo itinerario adatto anche ai meno esperti è quello che porta alla scoperta del Fortilizio Italiano tra grotte e camminamenti scavati nella roccia dove vissero i soldati Italiani durante la Grande Guerra ovvero tra maggio 1916 a novembre 1917.

Per i più esperti, invece, l’itinerario che passando per Quota 3065 e Galleria Rosso conduce a Forcella Vu, dove ammirare i resti della storica Ferrata del Btg. Per attraversarlo, tuttavia, è essere dotati dell’attrezzatura adatta per poter affrontare le varie difficoltà.

Ad una quota più bassa, invece, ci si può perdere anche lungo il percorso che collega Malga Ciapèla al Rifugio Onorio Falier. Per esplorarlo tutto servono circa 3-4 ore ed è adatto anche a coloro che hanno cominciato ad esplorare i sentieri di montagna da poco.

Un’esperienza davvero suggestiva è concedersi un viaggio in funivia a Punta Rocca, raggiungibile in soli 12 minuti che porta alla grande terrazza panoramica da cui è possibile ammirare una vita mozzafiato sulle Dolomiti e sulle altre montagne.

“Quando si sale sulla Regina delle Dolomiti sono due gli aspetti su cui suggerisco di focalizzare la propria attenzione: la vista mozzafiato che regala Punta Rocca, unica nel suo genere grazie all’altitudine e alla posizione di cui gode la montagna, e la storia che ci ha lasciato un grande patrimonio culturale e umano di cui fare tesoro”, è la raccomandazione di Gianni Caronti, Guida Alpina ed esperto conoscitore della Marmolada, come riporta il portale Sportoutdoor24.it.

La Marmolada e, in generale le Dolomiti, dunque, rappresentano una delle mete più belle in cui concedersi una vacanza per riscoprire la bellezza della natura, della montagna e di tutte le bellezze che nasconde.