Un’opportunità unica per immergersi nell’atmosfera incantata delle città addobbate a festa, scoprire i prodotti tipici e vivere l’autentica magia del Natale. Per questo, anche per il 2025, sono disponibili diverse offerte di viaggi organizzati in bus, che permettono di visitare i più affascinanti mercatini d’Italia e d’Europa, senza stress e a prezzi vantaggiosi. Da esperienze intime a soggiorni più lunghi, c’è un pacchetto per ogni esigenza.

I viaggi organizzati in bus sono la soluzione ideale per chi cerca una vacanza senza stress, dove ogni dettaglio è curato nei minimi particolari. Oltre a poter prenotare direttamente online, è possibile contattare le agenzie di viaggio di fiducia per trovare la soluzione più adatta alle proprie esigenze. Ogni pacchetto include hotel selezionati, guide esperte e itinerari studiati per offrire il massimo della bellezza e dell’autenticità.

Il tuo viaggio verso i mercatini di Natale più belli

Se sei alla ricerca di un’avventura natalizia che ti porti a scoprire luoghi magici, i tour organizzati in bus sono la scelta perfetta. Tra le offerte più richieste, il pacchetto “I Magnifici 5”, che ti permette di visitare cinque incantevoli mercatini nel Trentino-Alto Adige, includendo Levico, Trento, Merano, Bolzano e Verona. Un’opportunità unica per immergersi nelle tradizioni natalizie più antiche e affascinanti d’Italia, dal 6 all’8 dicembre.

Per chi cerca qualcosa di davvero speciale, non può perdere il “Natale in Alsazia”, un viaggio che ti porterà alla scoperta di Colmar, Strasburgo e Riquewihr. Questi luoghi fiabeschi sono noti per la loro bellezza mozzafiato, le strade illuminate e l’atmosfera calda dei mercatini, dal 6 all’8 dicembre. Il pacchetto comprende due notti in hotel e ti farà vivere il Natale come in una fiaba.

Se preferisci rimanere in Italia, le proposte non mancano. Un suggestivo viaggio ti porterà alla scoperta dei mercatini natalizi di Rango, Tenno e Arco di Trento, borghi che sembrano usciti direttamente da un sogno. Questi luoghi, con le loro tradizioni secolari e le atmosfere incantate, sono pronti a farti vivere un Natale che sembra uscito da un libro di fiabe. Il tour si terrà dal 6 al 7 dicembre.

Un altro percorso affascinante è quello che ti condurrà a Merano e Bolzano, i mercatini più antichi d’Italia, dove potrai scoprire l’autenticità delle tradizioni altoatesine, dal 14 al 15 dicembre. Se ami la neve e desideri un’esperienza unica, non perderti il “Trenino Rosso del Bernina”, un viaggio emozionante che ti porterà fino a 2.253 metri di altezza, passando attraverso la splendida Valtellina e l’Engadina, il 13 dicembre.

Non solo Italia: i tour in bus ti offrono anche l’opportunità di scoprire il Natale in altre parti d’Europa. Montbéliard, Mulhouse e Basilea, una vera e propria esperienza tra mercatini, luci e atmosfere fiabesche, è un’ottima scelta per chi cerca il fascino delle tradizioni natalizie francesi e svizzere. Disponibile dal 27 al 30 novembre, questo tour è ideale per gli amanti del Natale che vogliono vivere una vera fiaba europea.

Per chi sogna un Natale “internazionale”, non c’è niente di meglio del “Magico Natale a New York”, dove tra luci scintillanti e mercatini incantevoli, la Grande Mela si trasforma in un luogo da fiaba dal 4 al 9 dicembre. Un’esperienza unica per chi cerca un Natale lontano, ma con tutta la magia della città che non dorme mai.