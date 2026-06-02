L’errore più frequente è sempre lo stesso: pensare che l’animale “si regoli da solo”. Non funziona così. Spesso il malessere non si vede subito, o si nota quando la situazione è già andata avanti. Ecco perché nei giorni di afa aumentano i casi di disidratazione, affanno respiratorio e colpo di calore, soprattutto tra animali anziani, cuccioli, soggetti in sovrappeso e brachicefali, cioè cani e gatti con il muso schiacciato, che fanno ancora più fatica a disperdere il calore.

I segnali da non ignorare: quando il caldo non è più solo fastidio

All’inizio i campanelli d’allarme possono sembrare poca cosa. Ed è proprio qui che molti sbagliano. Un cane che si sdraia prima del solito, un gatto che si infila sotto il letto, meno appetito, più saliva, il respiro corto: segnali spesso archiviati come semplice pigrizia estiva, ma non sempre è così. Il surriscaldamento si riconosce da un ansimare continuo, dalla lingua molto rossa, dalle gengive accese, da una stanchezza insolita.

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A volte arrivano anche vomito, andatura incerta, piccoli sbandamenti. Nel gatto è tutto più difficile da leggere, perché tende a muoversi meno proprio per difendersi dal caldo. Può sembrare solo più tranquillo, invece sta già cercando di non peggiorare. Se l’animale appare apatico, respira male o fatica a restare in piedi, non è più il momento di aspettare.

Asfalto rovente, acqua e orari giusti: le mosse che evitano guai

Non conta solo la temperatura dell’aria. L’asfalto, nelle ore centrali, può diventare rovente. Per un cane vuol dire camminare su una superficie che scotta, con il rischio di ferite ai polpastrelli e di uno stress da caldo che si somma alla fatica della passeggiata. Per questo uscire a metà giornata, magari per fare in fretta, resta uno degli errori più comuni. Molto meglio uscire la mattina presto o la sera, accorciando tempi e intensità.

L’acqua deve esserci sempre: fresca ma non ghiacciata, cambiata spesso e lasciata in un punto riparato. Anche in casa serve un po’ di attenzione: ombra, aria che gira, pavimenti freschi dove stendersi. Nei gatti è normale vedere meno movimento, più sonno e la ricerca di angoli riparati. Non è svogliatezza, è un modo per adattarsi. Il problema nasce quando l’ambiente non offre nessuna via di sollievo.

Auto al sole, tosatura e scottature: i rimedi sbagliati che possono diventare un pericolo

Lasciare un animale in auto, anche “solo per pochi minuti”, resta uno dei gesti più rischiosi dell’estate. L’abitacolo si surriscalda in fretta e un cane, che perde calore soprattutto ansimando, lì dentro non ha quasi difese. Bastano davvero pochi minuti perché la situazione diventi grave. C’è poi un’altra idea molto diffusa: pensare che tosare a zero risolva il problema. Non è sempre così, anzi spesso succede il contrario. Il mantello, se non è infeltrito e viene tenuto bene, protegge anche dal sole e da parte del caldo. Rasare troppo può lasciare la pelle esposta e aumentare il rischio di irritazioni e scottature, che esistono eccome anche negli animali, soprattutto se hanno pelo chiaro, cute rosa o zone poco coperte come naso, orecchie e addome. Raffrescare sì, quindi, ma senza improvvisare. Perché con il caldo, negli animali, il confine tra un disagio passeggero e un’emergenza è più sottile di quanto sembri.