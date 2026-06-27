A seguito degli studi in Comunicazione presso l'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli e di Editoria e Giornalismo presso l'Università La Sapienza di Roma ho iniziato il percorso nel mondo del giornalismo cartaceo e, successivamente, digitale. Lavorando nelle redazioni online ho avuto modo di confermare la mia passione per la scrittura e quella per la tecnologia. Lavoro nel settore da anni spaziando dal tema dei viaggi al lifestyle con l’obiettivo di offrire al lettore spunti interessanti ma anche smart. Ho integrato la mia formazione con una specializzazione in Social Media Marketing presso la Northwestern University. Il mio percorso professionale include il giornalismo televisivo, l’attività di ufficio stampa per il settore musicale e degli eventi, e la collaborazione come ghostwriter per testi accademici di politica e attualità. Sono stata inoltre coordinatrice editoriale del volume L’alimentazione del cane e del gatto. Come videomaker ho realizzato contenuti giornalistici, produzioni per il CONI e video musicali. Sul piano tecnico, mi occupo della realizzazione di siti web ed e-commerce su piattaforme come WordPress e Shopify, con competenze specifiche in ambito SEO, social media e marketing digitale. Ho inoltre dato vita a un'agenzia di viaggi online dedicata al turismo italiano in Olanda, collaborando attivamente con il Comune e l'Ente del turismo di Rotterdam.