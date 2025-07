Il famoso talent show – condotto proprio dalla De Filippi – ha saputo sin dal primo momento catturare l’attenzione del grande pubblico. I fan non possono infatti fare a meno di restare incollati al piccolo schermo, nell’attesa di scoprire tutte le sorprese e i vari colpi di scena che avvengono ad ogni episodio.Numerose sono le vicende che avvengono e che fanno appassionare sempre di più gli italiani.

Nel frattempo, è spuntata un’indiscrezione su uno scontro che ci sarebbe stato tra la conduttrice e uno dei partecipanti della scorsa edizione.

Cosa è successo tra Maria De Filippi e l’allievo

Si tratta proprio del cantante TriGno che, dopo la sua uscita di scena dal talent, ha letteralmente spopolato ovunque. Nato nel 2002 e originario di Asti, il suo vero nome è Pietro Bagadentro ed è stato il vincitore della categoria canto della scorsa edizione di Amici. Al momento resta l’unico allievo rimasto nella classifica Top 100 FIMI con il suo Ep A un passo da me. Durante una sua ospitata nella rubrica di Lorella Cuccarini Dimmi Te, il giovane cantante ha parlato del suo rapporto con alcuni ex allievi di Amici e ovviamente anche di Chiara, con cui è nata una bella storia d’amore. Oltre a lei, i compagni più importanti sono stati per lui Ilan e Vybes e in seguito anche Alessia.

Nel corso dell’intervista, ha inoltre raccontato alcuni retroscena sul suo percorso ad Amici. “Diverse persone mi hanno aiutato e anche Maria mi ha spinto ad essere me stesso e liberarmi” – ha raccontato lui – “Forse cercavo di costruire un personaggio per paura che quello che sono davvero non bastasse. Maria mi ha dato consigli preziosi, dicendomi di mostrarmi per ciò che sono“. Lo stesso ha inoltre fatto presente che lui non era abituato alla fatica e al lavoro, e che la De Filippi è stata di esempio proprio perché è una lavoratrice instancabile.

“Ricordo che per il suo compleanno è venuta comunque alle prove generali, che poteva anche saltare. Lei c’è sempre stata“, ha continuato l’ex allievo. Poi è venuto fuori che i due hanno avuto anche modo di scambiarsi pensieri, finendo anche per litigare. “Lei mi ha detto che io sono quello con cui ha litigato di più” – ha infine concluso TriGno – “Però abbiamo creato un bel rapporto e spero di portarmelo dietro perché è una donna forte e potente, ma in senso umano“.