In Italia c’è una zona che è chiamata le “Maldive del Salento”, si tratta di un’area balneare della Puglia, dove il mare è talmente bello da aver reso possibile un simile paragone. Spiagge paradisiache con mare cristallino e sabbia bianca, una costa che è davvero meravigliosa e vale la pena visitare almeno una volta nella vita.

Chi ha detto che per avere un bel mare bisogna andare per forza in Sardegna o ci si debba spostare dall’Italia? In realtà basta andare in Puglia e visitare la “Maldive del Salento” per viversi un mare meraviglioso, che toglie davvero il fiato. Le caratteristiche delle diverse spiagge sono una sabbia molto fine e bianca e un’acqua a dir poco trasparente: il mix che rende una location un vero incanto.

Quali sono le spiagge delle Maldive del Salento

Le Maldive del Salento si trovano sulla costa ionica salentina, qui ci sono diverse spiagge che hanno le caratteristiche sopraindicate e sono ritenute dei veri e propri paradisi terrestri.

Partiamo dalla spiaggia di Pescoluse, che si trova tra Torre Pali e Torre Vada, è famosa proprio per la sabbia morbida e candida che dà la sensazione di camminare sulle nuvole. Il mare è totalmente cristallino e si colora di diverse sfumature che vanno dal turchese fino al blu scuro, l’acqua è bassa per molti metri, cosa che rende ideale questo luogo per vacanze in famiglia con bambini. Ci sono numerosi lidi dotati di ogni tipo di confort per potersi godere una giornata in totale relax, senza dover pensare a nulla.

Un’altra spiaggia delle Maldive del Salento è la spiaggia di Torre Vado, un piccolo borgo marinaro dal fascino incantevole. Anche qui il mare è limpido e la sabbia è finissima, rispetto alle zone più turistiche, questa è riuscita a conservare quel fascino più wild con un’atmosfera fenomenale. Ricca di calette nascoste da scoprire a piedi o in barca, caratteristiche che le rende praticamente semi-deserte, il luogo ideale per gli amanti della natura, che amano scoprire luoghi selvaggi.

Tra le Maldive del Salento c’è anche la spiaggia di Posto Vecchio, che rispetto alle altre è meno noto. Si trova sulla costa tra Pescoluse e Torre Vado. La sabbia dorata si alterna a ciottoli e rocce, che creano un’atmosfera davvero suggestiva. Il mare è splendido, anche qui cristallino e si tinge di infinite sfumature di turchese, celeste e blu. Grazie al promontorio montuoso che protegge questa spiaggia, il mare è sempre molto calmo, caratteristica che rende ideale questo luogo per vacanze con bambini. Ci sono i servizi, ma non sono tantissimi, cosa che rende questa spiaggia poco frequentata e sicuramente meno affollata.