Bianca Guaccero ha fatto un annuncio inaspettato a tutti i suoi fan, che si sono resi felicissimi per la bellissima notizia.

La famosa showgirl sta, in questo periodo, conquistando tutti. Dopo la vittoria del famoso talent show Rai, è stata la protagonista del PrimaFestival durante il Festival di Sanremo e ha anche condotto il programma Dalla Strada al Palco insieme al cantante Nek. Del resto la sua carriera è sempre stata degna di nota e fatta di diverse esperienze televisive.

Dopo mesi dalla sua ultima partecipazione in tv, è adesso arrivata una notizia straordinaria che è stata resa nota proprio dalla diretta interessata.

L’annuncio di Bianca Guaccero

Da poco sono stati presentati i palinsesti Rai 2025/2026 ed è stato quindi annunciato che ci sarà presto nuovamente spazio per la Guaccero, che in quest’ultimo anno è tornata a conquistare il pubblico con la sua personalità e con il suo modo di approcciarsi ai telespettatori. A scatenare l’entusiasmo è stata appunto una notizia bomba data direttamente dalla conduttrice che, sui suoi profili social ufficiali, ha scritto: “Non vedevo l’ora di comunicarvelo“. Il grande ritorno avrà luogo domenica 6 luglio in prima serata su Rai 1, quando Bianca Guaccero sarà al timone di Techetecheté – Top Ten, una nuova versione del famoso contenitore televisivo che ripercorre i momenti più iconici della tv italiana ma soprattutto della rete pubblica.

Il programma verrà trasmesso alle 20.35 e per la conduttrice sarà un ritorno importante. La showgirl ha infatti ottenuto grande successo durante la scorsa edizione di Ballando con le Stelle, tanto che è stata poi scelta come co-conduttrice del Prima Festival e come protagonista del talent Dalla Strada al Palco, condividendo l’esperienza con il cantante Nek. Adesso si è detta prontissima a tornare in prima serata e i fan hanno espresso tutta la loro felicità. “Finalmente arrivi tu, sei una dea!“, ha infatti scritto un utente del web. E ancora: “Meriti tutto questo e molto di più”, “Non mancheremo alla prima visione”.

Non resta che attendere l’arrivo dello speciale di Techetecheté, che sicuramente catturerà l’attenzione del grande pubblico. Si tratta di un prodotto televisivo che negli anni ha rappresentato un punto di riferimento per il palinsesto estivo, anche perché ha l’obiettivo di riportare alla memoria i momenti più speciali e iconici della rete Rai e di quello che è stato trasmesso nel corso della storia. Si rivedono personaggi più giovani, ma anche coloro che non ci sono più e che hanno lasciato un segno indelebile nella tv.