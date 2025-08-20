La Canalis è sicuramente una delle showgirl più amate del piccolo schermo italiano. Ha infatti raggiunto la notorietà grazie alla sua partecipazione – in qualità di velina mora – al tg satirico Striscia la Notizia, ideato da Antonio Ricci. Nell’autunno 2021, è tornata in tv con il programma Vite da Copertina. Sempre più attiva sui social, pubblica spesso scatti che ritraggono la sua quotidianità e la sua intensa attività lavorativa.

Con grande sorpresa la soubrette sarebbe ora uscita allo scoperto. Dopo la fine del suo matrimonio con Brian Perri, la sua vita avrebbe ora preso una piega diversa.

Chi è il nuovo fidanzato di Elisabetta Canalis

Le indiscrezioni stanno parlando di una presunta nuova fiamma della Canalis, che sarebbe stata avvistata insieme a un famoso personaggio televisivo. A divulgarne il rumour è stata la rubrica C’è chi dice… di Giuseppe Candela su Chi, che ha appunto parlato della probabile complicità creatasi tra Elisabetta e Alvise Rigo, un ex rugbista che è diventato un famoso attore e volto televisivo grazie alla sua partecipazione a reality show e programmi sportivi. I due si sarebbero incontrati nel corso delle riprese di Physical: da 100 a 1, il nuovo reality targato Netflix che è stato girato a Torino e che è ispirato al fortunato format coreano Physical: 100, in cui i concorrenti si cimentano in prove fisiche e di resistenza al limite.

Tra di loro ci sarebbe quindi stata un’iniziale conoscenza, sfociata poi in un legame molto più stretto. Canalis e Rigo sono stati visti insieme a Los Angeles, città in cui lei vive da anni, mentre erano seduti in un ristorante coreano. Ad alimentare ancora di più le voci sono stati inoltre alcuni indizi social: Elisabetta Canalis ha pubblicato una Instagram story nella quale è apparso proprio Rigo che, qualche tempo dopo, ha condiviso uno scatto insieme alla showgirl. Un segnale che ha fatto immaginare che ci fosse del tenero tra i due. Al momento i diretti interessati non hanno rilasciati alcuna dichiarazione ufficiale, ma hanno al contrario preferito il silenzio.

C’è da dire che Elisabetta Canalis è stata spesso al centro dell’attenzione mediatica, in primis per la sua storia – terminata anni fa – con l’attore hollywoodiano George Clooney, e poi per il suo matrimonio con il chirurgo Brian Perri. Da lui ha avuto anche la figlia Skyler Eva, che è cresciuta e che è diventata sempre più identica alla mamma. I fan si stanno intanto chiedendo se quella con Rigo sia una semplice amicizia o se questo legame sia sfociato in qualcosa in più.