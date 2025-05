Fiorello ha in mente un nuovo progetto, che con somma gioia dei fan, potrebbe iniziare a breve e riportare il talento siciliano alla ribalta. Dopo anni di televisione e radio, la carriera di Fiorello si sembrava momentaneamente essersi fermata, con l’artista che si limitava ormai a qualche comparsata sul piccolo schermo.

Nonostante il successo legato alla presenza fissa al festival di Sanremo, come co-conduttore, Fiorello non sembrava interessato a dare una svolta alla propria carriera. D’altronde, dopo decenni di impegni lavorativi su due media diversi, sembra quasi che il buon Rosario volesse darsi una calmata, riposandosi un po’.

Fiorello, lo storico ritorno in radio

Ma a quanto pare, Rosario Fiorello è pronto a tornare dietro il microfono, è pronto a riprendere il suo posto come star radiofonica. Dopo il grande successo dell’ultimo programma Viva Rai2, lo showman dai mille talenti è pronto a tornare “agli albori” della sua carriera.

Secondo quanto rivelato da alcune testate di settore, prima su tutte Adnkronos, il 16 maggio sarebbe la data da segnare sul calendario. Data che, tra l’altro, corrisponde anche al compleanno dello stesso Fiorello, che quest’anno compie ben sessantacinque anni, anche se per alcuni versi sembra ancora un ragazzino.

Nuovamente in onda nel pomeriggio, Fiorello promette un ritorno che sa a tratti di nostalgia, nonostante le diverse novità promesse dall’artista. Il programma si chiama Radio 2 Extra, titolo considerato attualmente provvisorio, ma le aspettative sono comunque altissime anche con cast e format ancora da ufficializzare.

Ci sono inoltre diverse ipotesi per l’effettiva durata del programma, per alcuni potrebbe trattarsi di un test pomeridiano in preparazione per un autunno più movimentato. Al contrario, molti propendono per considerare questo ritorno solo una breve incursione nel panorama radiofonico che si concluderà con la pausa estiva.

Da un lato, gli impegni televisivi di Fiorello sembrano dipendere dalla direzione RAI che non ha nessuna intenzione di farselo scappare. Specialmente col rischio che Fiorello segua il suo buon amico Amadeus su Canale 9, che ha recentemente scritturato il conduttore.

Fiorello ha da anni lasciato un vuoto nei cuori degli italiani, che mattina o pomeriggio, non potevamo fare a meno dei suoi programmi. Tra gag, satira e ospiti imprevedibili, il ritorno in radio potrebbe essere il modo perfetto per riaccendere quella scintilla che lo distingueva.

Insomma, l’attenzione è puntata tutta su Fiorello, che in poche ore di programma sarà certamente in grado di dare un assaggio di quello che ha in serbo. Si tratta comunque di uno dei personaggi più amati dello spettacolo italiano, trasversale sia per medium sia per generazioni, tutti apprezzano Fiorello.