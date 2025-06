Il Paradiso delle Signore, soap di successo di Rai Uno, si sta per avviare alla sua decima stagione. Le riprese sono già iniziate (il 26 maggio scorso) e tante sono le novità che stanno circolando in merito.

Molte anche le storie rimaste in sospeso che dovrebbero svilupparsi nella prossima stagione. In particolare, molti interrogativi girano attorno al personaggio di Adelaide Di Sant’Erasmo, che nella scorsa stagione è stata assente per diverse puntate.

Al suo ritorno, ha fatto una grande rivelazione: sua figlia Odile è in realtà figlia del Commendatore Umberto Guarnieri. La contessa, però, non ha voluto dire nulla a Odile, e questo dovrebbe essere uno degli archi narrativi di cui si parlerà nelle puntate che andranno in onda, a partire da settembre 2025.

E ancora, proprio l’attrice Vanessa Gravina, interprete dell’amata contessa, aveva rivelato a La Vita in Diretta, che per Adelaide dovrebbero esserci dei fiori d’arancio in vista. Probabilmente sarà con Marcello Barbieri, il suo compagno, ma come sappiamo, nelle soap tutto può succedere e vedremo come si svilupperà la vicenda.

C’è da dire, poi, che tra i segreti non svelati della nona stagione, ce n’è proprio uno che riguarda Marcello. Il direttore de Il Paradiso delle Signore, infatti, ha baciato la giornalista Rosa Camilli, ma non ha rivelato di questo tradimento alla contessa. Cosa succederà, dunque? Emergerà questo segreto? Lo scopriremo di certo nei prossimi episodi.

Il Paradiso delle Signore 10, altra new entry nel cast: ecco chi è

Le nuove trame de Il Paradiso delle Signore vedranno l’ingresso di nuovi volti, pronti a portare il loro contributo in questa splendida soap ambientata nella Milano anni ’60.

Dai primi spoiler si parla di un nuovo personaggio, Caterina, interpretato dalla giovane attrice Iuliana Calcatinci. Per il momento non vi sono ulteriori dettagli sul ruolo che la ragazza interpreterà.

Dalle ipotesi che stanno circolando, il suo ruolo potrebbe essere quello di nuova Venere, visto che, con l’assenza di Rosa Camilli, ci sarebbe un posto vacante nello staff del negozio.

L’attrice ha esperienza in teatro e la pellicola “Un amore” di Francesco Lagi, mentre fa parte del cast di “Uno sbirro in Appennino” di Renato De Maria.

Ma non è tutto, perché, come sappiamo, direttamente da don Matteo, c’è un nuovo personaggio, interpretato da Simone Montedoro. L’attore interpreterà Fulvio Rinaldi, e Montedoro, a questo proposito, racconterà che una protagonista della soap si innamorerà perdutamente di lui. Chi sarà? I fan non vedono di certo l’ora di scoprirlo.