Marco Mengoni è un’artista davvero straordinario, che nel corso della sua carriera ha ottenuto molti traguardi e successi spettacolari.

Pensiamo prima di tutto a due Festival di Sanremo, ma non solo, considerando i risultati ottenuti dalle sue canzoni e dai suoi album, e vedendo anche quanto si riempiono i concerti in cui è assoluto protagonista della scena, il che testimonia anche il fatto che sia un artista molto amato e apprezzato dall’Italia intera.

Di recente ha fatto parlare di sé per un momento, un attimo di fragilità messo in mostra davanti proprio allo stesso magnifico pubblico che lo ha sempre e comunque supportato, anche nei momenti difficilI: che cosa è successo precisamente.

Marco Mengoni si commuove davanti a tutti: cosa è successo

Nelle ultime ore è cominciato il tour negli stadi di Marco Mengoni, e ha iniziato a Lignano Sabbiadoro in Provincia di Udine. Nonostante sia appena iniziato, però, le emozioni non sembrano affatto mancare. Anzi, possiamo dire che abbondano a dir poco. E infatti, Mengoni ha colpito profondamente i fan presenti grazie a un momento in particolare in cui si è palesata una scena davvero molto toccante. Mentre il cantante si esibiva con il brano Luce, dedicato alla madre Nadia scomparsa pochi mesi fa, non è riuscito a trattenersi e si è commosso mentre cantava.

Lacrime che hanno fatto da contorno a un momento indimenticabile, seguite da un lungo applauso e sostegno della folla che ha compreso il momento e ‘abbracciato’ l’idolo della serata. Non si può discutere sul fatto che sia stato uno dei momenti più intensi di una serata che probabilmente molte persone non dimenticheranno mai, e di certo non lo farà Marco Mengoni. Fra le altre cose, qualche settimana fa lo stesso cantante ha rivelato ai microfoni di Vanity Fair che è stato davvero un lutto devastante per lui, e ancora oggi fa fatica a parlare dell’incolmabile perdita che lo ha trafitto.

Come affermato da lui stesso, “era la persona che non dovevo perdere mai nella vita. Sapeva essere la più profonda al mondo, per poi trasformarsi in un attimo in una bambina”. Quando ci lascia una persona così importante, una madre e nel caso di Mengoni anche qualcosa di più, il dolore è davvero immenso. Anche se nella vita dobbiamo per forza di cose andare avanti, non possiamo certo dimenticare chi ci ha dato amore e sostegno incondizionato. Siamo sicuri che proprio per questo Mengoni fa fatica a superare il lutto, e probabilmente la farà sempre, come chiunque altro al posto suo in una situazione analoga.