Come ogni anno, anche quest’anno Temptation Island, il reality show attesissimo di Canale 5, è tornato in tv con nuove puntate e nuove coppie protagoniste. Al centro, come sempre, ci sono relazioni complicate tra coppie di fidanzati. Si tratta di rapporti che scricchiolano e su cui uno dei due partner (o entrambi) è particolarmente dubbioso.

I sentimenti, si sa, sono complicati e ci sono delle volte in cui tutto sembra chiarissimo, mentre in altre si prova molta confusione. Questo anche perché, in un mondo in cui tutto corre veloce, a volte non ci si concede il tempo di conoscersi e si affrettano le cose. Ci si ritrova così in relazioni senza chiedersi davvero se si ama fino in fondo l’altra persona o se la vita con il proprio partner è quel che si desidera realmente.

Temptation Island, in questo contesto, rappresenta un vero e proprio banco di prova per i fidanzati ed è un bene, perché è un’opportunità unica di fare un reale viaggio nei sentimenti, per capire se la relazione è in grado di resistere alle tentazioni, di affrontare le tempeste e uscirne insieme. Magari non del tutto illesi, ma insieme.

In molti si chiedono come funzioni il programma e quanto percepiscano i protagonisti, a livello economico, per partecipare alla suddetta trasmissione. Ecco che cosa sappiamo, in merito.

Temptation Island, quanto guadagnano le coppie: quello che forse non sai

Anche quest’anno, l’empatia di Filippo Bisciglia sarà importante per comprendere più nel profondo, cosa accade nell’animo delle varie coppie di fidanzati, protagoniste del programma.

La prima puntata ha esordito lo scorso 3 luglio 2025 con grandi emozioni e colpi di scena inaspettati e nella prossima, di certo, avverranno ulteriori imprevisti. Come detto qualche riga più sopra, in molti si chiedono quanto guadagnino i protagonisti di Temptation Island. Ebbene, la cifra, all’incirca, si attesterebbe tra 1.500 e 2.500 euro.

Questa cifra sarebbe percepita da ognuno, a testa, per tutte e tre le settimane di soggiorno all’interno della trasmissione. Tuttavia, se chi partecipa ha dei trascorsi in tv, come a Uomini e Donne ecc., la cifra percepita potrebbe aggirarsi sui 5 mila euro.

Per quanto concerne invece chi è ingaggiato come tentatore o tentatrice, i loro compensi per la permanenza a Temptation si aggirerebbero tra 500 e 1000 euro a settimana. Chi, come è accaduto negli anni passati, ottiene anche un certo seguito a livello social, ha poi, eventualmente, la possibilità di collaborare con brand, agenzie, essere ospite a eventi e in tv, tutte cose che potrebbero contribuire a monetizzare.