Il famoso dating show – condotto come sempre da Maria De Filippi – ha saputo sin dall’inizio catturare l’attenzione del grande pubblico e lo ha fatto grazie alla sua originalità e spontaneità. I fan non possono d’altronde fare a meno di restare incollati al piccolo schermo, nell’attesa di scoprire tutte le sorprese e i vari colpi di scena che avvengono ad ogni episodio.

In modo del tutto inatteso, la conduttrice avrebbe scelto la tronista della prossima edizione. La ragazza verrebbe direttamente dal cast del Grande Fratello.

Chi è la nuova tronista di Uomini e Donne

A lancare l’indiscrezione ci ha pensato l’esperto di gossip Amedeo Venza, secondo cui sul trono del programma Mediaset potrebbe sedersi un’ex gloria del Gf. Sarebbe proprio la vincitrice Perla Vatiero ad essere al centro dell’attenzione per questo rumour. L’ex fidanzata di Mirko Brunetti è infatti reduce dell’esperienza nella Casa più spiata d’Italia e potrebbe ora essere la nuova scelta di Maria De Filippi. Del resto, la sua presenza nel dating show porterebbe non pochi scenari particolarmente attesi dal pubblico. La conferma ancora non c’è, ma nel frattempo il portale Davide Maggio ha confermato l’arrivo ufficiale di Flavio Ubirti – nuovo volto tv – in qualità di tronista.

Quest’ultimo è in realtà diventato noto nel piccolo schermo grazie alla sua partecipazione al reality show Temptation Island in qualità di tentatore. Il giovane toscano ha tra l’altro catturato l’attenzione con il suo carisma e la sua personalità. Potrebbe quindi essere lui – quasi sicuramente – il prossimo tronista di Uomini e Donne. Per Perla e Flavio sarebbe quindi arrivata l’occasione di mettersi in gioco per trovare l’amore. Dall’altra parte ci saranno infatti diversi corteggiatori, pronti a conquistare i loro cuori e a contendersi la loro scelta finale.

Nei prossimi giorni ci saranno altre conferme sul cast, ma di certo il programma Uomini e Donne ha già ripreso il suo ritmo. Maria De Filippi si è già messa al lavoro, consapevole di quanto sia importante la professionalità e la serietà nel lavoro che fa. In questa nuova stagione televisiva, ci saranno senz’altro numerose sorprese per l’arrivo di ex gieffini, volti già famosi e new entry. Il dating show sembra quindi avere tutte le carte in tavolo per continuare a fare ascolti, diventando così uno degli appuntamenti imperdibili della stagione tv di Mediaset. Non resta quindi che attendere per scoprire cosa succederà in quello studio televisivo e chi saranno i protagonisti di questa edizione.