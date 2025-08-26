Viaggiare gratis in Thailandia potrebbe presto diventare una realtà concreta, almeno per quanto riguarda i voli interni. Il Ministero del Turismo e dello Sport thailandese ha infatti annunciato un ambizioso piano volto a offrire biglietti aerei nazionali gratuiti a circa 200.000 visitatori stranieri nell’arco di tre mesi, da settembre a novembre, in piena bassa stagione turistica.

L’iniziativa, che attende ancora l’approvazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri, si propone di riequilibrare la distribuzione dei flussi turistici, incentivando la scoperta delle cosiddette “destinazioni secondarie” del Paese, meno frequentate ma ricche di attrazioni culturali e naturali.

Un piano innovativo per il turismo interno in Thailandia

Il Ministro Sorawong Thienthong ha illustrato lo slogan della campagna: “Acquista voli internazionali, voli nazionali gratuiti in Thailandia”, rivolto direttamente ai turisti stranieri per spingerli a non limitarsi alle mete più famose, ma ad esplorare territori meno battuti e valorizzare così l’intero patrimonio turistico nazionale.

Il progetto prevede che chi acquisti un biglietto aereo internazionale con destinazione Thailandia possa ottenere un volo interno gratuito di andata e ritorno, con un bagaglio incluso fino a 20 chilogrammi. Le tratte saranno servite da sei compagnie aeree nazionali: Thai Airways, Thai AirAsia, Bangkok Airways, Nok Air, Thai Lion Air e Thai Vietjet. I biglietti gratuiti saranno disponibili esclusivamente per chi non ha ancora prenotato e saranno distribuiti tramite prenotazioni dirette con le compagnie o attraverso le principali agenzie di viaggio online.

Per sostenere l’iniziativa, il governo ha stanziato un fondo di 700 milioni di baht, con un sussidio di 1.750 baht per ogni biglietto di sola andata e 3.500 baht per i voli di andata e ritorno. L’obiettivo è generare un impatto economico significativo, stimato in circa 8,8 miliardi di baht di entrate turistiche aggiuntive, contribuendo a rilanciare l’intero settore.

Un tema cruciale rimane quello della sicurezza, soprattutto in un contesto segnato da tensioni al confine con la Cambogia. Il governo deve quindi garantire comunicazioni chiare e trasparenti sulle aree sicure per assicurare ai visitatori un’esperienza priva di rischi e tutelare la reputazione turistica del Paese.

L’iniziativa dei voli interni gratuiti si inserisce nel quadro della stagione turistica thailandese, caratterizzata da cicli climatici ben definiti. Il periodo di settembre-novembre coincide con la bassa stagione, quando le presenze internazionali diminuiscono e le compagnie aeree registrano una domanda più contenuta.

Il clima thailandese si distingue in tre stagioni principali: la stagione secca (da novembre a febbraio), considerata la migliore per visitare il Paese, grazie a temperature miti e bassa umidità; la stagione umida (da marzo a maggio), calda e caratterizzata da festività come il Songkran, il capodanno thailandese; e infine la stagione delle piogge (da maggio/giugno a ottobre), periodo in cui le precipitazioni sono frequenti ma spesso alternate a momenti di sole.

Nonostante il clima umido e le piogge, la bassa stagione offre grandi vantaggi economici: sconti fino al 50% su voli e alloggi, perfetti per chi cerca una vacanza più economica senza rinunciare alle bellezze thailandesi. Le aree come Phuket, Krabi e Khao Lak si visitano preferibilmente da novembre a maggio, mentre la costa del Golfo, inclusi Ko Samui, Ko Phangan e Kho Tao, è ideale da aprile a ottobre.

Al 17 agosto 2025, la Thailandia ha registrato l’arrivo di 20,8 milioni di visitatori stranieri, in calo del 7% rispetto allo stesso periodo del 2024. La Cina rimane il principale mercato turistico con 2,9 milioni di arrivi, ma i flussi non hanno ancora recuperato i livelli pre-pandemici. In questo scenario, la proposta dei biglietti aerei nazionali gratuiti rappresenta un tentativo strategico e innovativo per rilanciare il settore e distribuire i benefici economici in modo più equilibrato tra le diverse regioni del Paese.