La cerimonia si è tenuta a Roma, alla presenza dei familiari. E ha dato una forma pubblica a un dolore che non resta chiuso nella sfera privata, ma entra in un luogo fatto di cura, presenza e vita di ogni giorno.

Con le famiglie, i nomi dei sei ragazzi entrano nelle case del Villaggio

La decisione è stata presa dal consiglio di amministrazione della Fondazione Roma e, punto decisivo, è stata condivisa con le famiglie. Non era affatto scontato. Quando un dolore così violento viene portato in uno spazio pubblico, il rischio di scivolare nel rito c’è sempre. Qui, però, almeno nelle intenzioni riferite dalla fondazione, il senso è stato un altro: legare quei nomi a case vere, abitate ogni giorno, e non a una targa lasciata lì o a una commemorazione destinata a consumarsi in poche ore. Durante la cerimonia, officiata dal cardinale Giovanni Battista Re, sono state soprattutto le parole dei parenti a segnare il momento. Hanno parlato di vite spezzate, ma anche di una reazione che non si è fermata allo sconforto. Hanno raccontato di essersi stretti l’uno all’altro, fino a sentirsi quasi un’unica famiglia. Ed è forse questo il punto che resta più impresso: non solo il ricordo dei sei giovani, ma il modo in cui quel ricordo continua a stare accanto ad altri fragili, ad altre famiglie, ad altre prove difficili.

Alzheimer, Parkinson e memoria: il murales di Jerico e il segno lasciato dai sei nomi

Anche il luogo scelto dice molto. Dal 2018 il Villaggio Fondazione Roma ha accolto più di 300 persone, costruendo un modello socio-assistenziale poco comune, pensato per pazienti con forme medie o moderate di Alzheimer e Parkinson. In un posto così, la memoria ha un peso speciale, quasi paradossale: ogni giorno convive con malattie che la consumano, la cambiano, la rendono incerta. Per questo l’intitolazione delle case e il murales dell’artista italo-filippino Jerico, svelato nella piazza principale del complesso, non restano solo un gesto simbolico. Diventano parte del paesaggio quotidiano di chi vive lì, di chi assiste un genitore, di chi arriva con addosso la fatica concreta della cura. Quei sei volti stilizzati, in un luogo segnato dalla perdita di autonomia e dalla paura del peggioramento, finiscono per dire una cosa semplice e forte: il ricordo può tenere insieme le persone. Può dare un nome alle stanze, creare un legame, lasciare un segno dove altrimenti resterebbe solo il peso della malattia. Ed è forse questo l’aspetto meno retorico della giornata: la memoria che non serve soltanto a ricordare chi non c’è più, ma anche a sostenere chi resta.