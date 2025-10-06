Un grave episodio di violenza ha scosso la notte tra sabato e domenica a Montesarchio, in provincia di Benevento, dove una rissa tra giovanissimi fuori da una discoteca ha causato il ferimento di due ragazzi, uno dei quali è ora in condizioni critiche.

La dinamica della rissa e lo stato dei feriti

L’episodio ha coinvolto un gruppo di giovani, con quattro ventenni arrestati nell’immediatezza dei fatti. Tra le vittime, spicca il caso di un diciassettenne di Vitulano, colpito alla testa con una mazza da baseball, strumento che gli ha provocato un grave trauma cranico con sfondamento del cranio. Attualmente il ragazzo è ricoverato in prognosi riservata presso l’ospedale San Pio di Benevento, dove si trova in coma farmacologico a causa della gravità delle lesioni riportate.

L’altra vittima, pur coinvolta nella stessa aggressione, ha riportato ferite di minore entità e non versa in condizioni critiche. Le autorità locali hanno subito avviato le indagini, che proseguono per chiarire la dinamica esatta dell’evento e i motivi che hanno scatenato la violenta lite.

Secondo le prime ricostruzioni, non si esclude che la rissa sia stata il risultato di una spedizione punitiva, un atto premeditato volto a colpire specifici individui. Questo scenario è al centro delle indagini condotte dai carabinieri della zona, che hanno messo sotto sequestro la mazza da baseball utilizzata durante l’aggressione e stanno ascoltando testimoni e partecipanti.

L’arresto dei quattro giovani ventenni è avvenuto in tempi rapidi grazie all’intervento immediato delle forze dell’ordine, che hanno identificato i responsabili e hanno avviato le procedure giudiziarie per lesioni gravissime e rissa aggravata. La comunità di Montesarchio è sotto shock per l’accaduto, mentre cresce l’attenzione su fenomeni di violenza giovanile nelle zone limitrofe.

L’ospedale San Pio continua a monitorare costantemente le condizioni del diciassettenne, mentre le autorità auspicano che la giustizia faccia presto luce su un episodio che ha riportato alla ribalta il tema della sicurezza nei pressi dei locali notturni della provincia beneventana.