A un mese dal primo incidente probatorio relativo al delitto di Garlasco, emergono nuovi dettagli che complicano ulteriormente la posizione di Andrea Sempio, l’indagato su cui si sono concentrate le recenti indagini.

Le tracce e i reperti rinvenuti nella villetta teatro del crimine continuano a non fornire riscontri definitivi sulla sua presenza, alimentando dubbi e sottolineando l’importanza di un ultimo test ancora da condurre.

Nessuna traccia di Andrea Sempio nelle evidenze raccolte

La nuova fase investigativa, incentrata proprio su Andrea Sempio, ha portato all’analisi di oltre sessanta impronte digitali rinvenute nell’abitazione di Garlasco. Tuttavia, tutti gli esami per la ricerca di tracce di sangue sono risultati negativi, escludendo quindi la presenza di sangue riconducibile all’indagato. Particolarmente significativa è la traccia 10, trovata sulla parte interna della porta d’ingresso, che per l’accusa avrebbe dovuto dimostrare che l’autore dell’omicidio è uscito dall’abitazione senza lavarsi le mani. Anche questa traccia si è rivelata priva di sangue e non appartenente a Sempio.

Non solo, non è stata rilevata alcuna impronta riconducibile a Sempio né sul tappetino del bagno – dove invece sono state trovate tracce ematiche della vittima, Chiara Poggi, e probabilmente del padre Giuseppe Poggi – né negli oggetti gettati nella spazzatura. L’analisi del DNA sugli oggetti di rifiuto ha restituito solo profili genetici della vittima e del fidanzato Alberto Stasi, che aveva bevuto da una bevanda con cannuccia presente sul posto. Un elemento che aggiunge complessità riguarda la presenza di DNA estraneo: sulla garza utilizzata per raccogliere materiale genetico dalla bocca di Chiara Poggi è stato rinvenuto il DNA di un assistente del medico legale, mentre su un altro campione genetico è stata rilevata una traccia mista tra lo stesso assistente e un profilo ignoto.

Questi risultati alimentano l’ipotesi di possibili contaminazioni durante le fasi di accertamento. La genetista Denise Albani, coinvolta nell’indagine, ha manifestato dubbi sulla correttezza delle procedure adottate nella sala autoptica. In una comunicazione inviata ai consulenti, Albani ha annunciato l’intenzione di richiedere ulteriori dettagli al medico legale Dario Ballardini per escludere la contaminazione dei campioni, considerata la quantità infinitesimale di DNA maschile rinvenuta. Il nodo centrale rimane l’esame dei frammenti prelevati dalle unghie di Chiara Poggi, materialmente esauriti nelle analisi svolte durante il processo d’appello bis contro Stasi.

Le conclusioni del perito Francesco De Stefano, accolte unanimemente, indicano che i due profili genetici maschili rilevati non sono attribuibili a nessuno dei sospettati. Al momento, spetta proprio alla genetista Albani stabilire se l’aplotipo Y – una specifica sequenza del DNA maschile – possa essere attribuibile a Sempio, come sostenuto sia dalla difesa di Stasi sia dall’accusa. Questa valutazione sarà determinante per chiarire ulteriormente le responsabilità. Un altro elemento di controversia riguarda l’impronta 33 rinvenuta sulla parte destra della scala dove è stato abbandonato il corpo senza vita di Chiara Poggi.

Tale impronta non è stata inclusa nell’incidente probatorio. Secondo i consulenti dei pubblici ministeri, essa appartiene ad Andrea Sempio, mentre gli esperti nominati dalla difesa di Sempio e dalla famiglia Poggi contestano questa attribuzione. Il valore delle perizie è sostanzialmente equivalente, ma solo un’ulteriore perizia potrebbe risolvere il dubbio su questa impronta palmare, che presenta alcune peculiarità: non è insanguinata, non è possibile datare con certezza il momento in cui è stata lasciata e si trova su una scala che, secondo le sentenze emesse, non sarebbe stata percorsa dall’assassino.

Questo quadro investigativo dimostra come il caso del delitto di Garlasco sia ancora lontano da una risoluzione definitiva, con aspetti tecnici e forensi che necessitano di approfondimenti specialistici per sciogliere i nodi rimasti irrisolti. L’ultimo test genetico, in particolare, potrebbe rappresentare la chiave per chiarire definitivamente la presenza o meno di Andrea Sempio sulla scena del crimine.