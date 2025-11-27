Nuovi sviluppi emergono nel caso del delitto di Garlasco, con l’analisi biostatistica delle tracce di DNA rinvenute sotto le unghie di Chiara Poggi che sembrano indicare una possibile connessione con Andrea Sempio, amico d’infanzia del fratello della vittima.

L’indagine, che da anni tiene alta l’attenzione mediatica e giudiziaria, si arricchisce di dettagli che potrebbero riaprire scenari investigativi intricati e controversi.

Le nuove analisi biostatistiche sulle tracce genetiche

Secondo quanto riportato da fonti quali Corriere della Sera, La Repubblica e Il Messaggero, la genetista Denise Albani, nominata dalla gip di Pavia Daniela Garlaschelli nell’ambito dell’incidente probatorio, ha rilevato una “piena concordanza” tra l’aplotipo Y trovato nel 2007 e la linea paterna di Andrea Sempio. Questo profilo genetico, che interessa il cromosoma Y, è condiviso esclusivamente dai parenti maschi di una stessa famiglia, circoscrivendo così il gruppo di persone potenzialmente coinvolte. La comunicazione preliminare di Albani è stata inviata via posta elettronica certificata ai consulenti delle parti e alla Procura mercoledì mattina.

Il risultato, sebbene non definitivo, sembra puntare direttamente verso Sempio, oggi trentottenne. La perizia conclusiva è attesa entro il 5 dicembre, mentre la discussione in aula è stata fissata per il 18 dicembre a Pavia. Non mancano però le critiche e le riserve da parte della difesa di Sempio e dei consulenti della famiglia Poggi. I legali di Sempio, rappresentati da Angela Taccia e Liborio Cataliotti, con i consulenti Armando Palmegiani e Marina Baldi, hanno definito i risultati della relazione biostatistica “non particolarmente forti” dal punto di vista statistico, sottolineando che il DNA analizzato è “degradato, parziale, misto e non consolidato”.

Inoltre, viene sollevato il problema del possibile trasferimento indiretto del profilo genetico, non necessariamente derivante da un contatto diretto con la vittima durante il delitto. Anche i consulenti della famiglia Poggi hanno manifestato perplessità, ritenendo i dati analizzati “in condizioni di criticità e non consolidati”, soprattutto alla luce di precedenti perizie, come quella del genetista Francesco De Stefano, che aveva definito lo stesso materiale genetico “non consolidato” e non comparabile. Questi elementi, secondo i consulenti, renderebbero il dato “non scientificamente attendibile” e quindi “nullo” ai fini dell’indagine.

I legali della famiglia Poggi, Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna, con i consulenti Marzio Capra e Dario Redaelli, hanno inoltre segnalato di non aver ricevuto subito la relazione contenente i dettagli dell’analisi biostatistica, ma solo una richiesta da parte della gip Garlaschelli di depositare osservazioni e documenti prima dell’udienza del 18 dicembre. Il nuovo esito della perizia di Denise Albani si discosta nettamente dai risultati della perizia del 2014, che aveva contribuito alla condanna di Alberto Stasi. All’epoca, l’esperto Francesco De Stefano aveva considerato il DNA trovato sulle unghie di Chiara Poggi come “non consolidato”.

Questo giudizio aveva portato nel 2017 alla richiesta di archiviazione dell’indagine su Andrea Sempio da parte dell’allora procuratore aggiunto Mario Venditti, ora indagato per corruzione in atti giudiziari. Albani ha inoltre evidenziato che i campioni utilizzati nelle analisi precedenti non erano omogenei, rilevando la presenza di un aplotipo parziale misto a livello di dodici marcatori genetici, e sottolineando che il profilo Y non è identificativo di una singola persona, bensì di un intero gruppo familiare maschile. Nonostante ciò, la genetista ha ritenuto sufficienti le evidenze per affermare la “piena concordanza” tra la traccia genetica e la linea paterna di Sempio.

Durante l’udienza del 18 dicembre, le parti discuteranno le modalità con cui quella traccia genetica potrebbe essere finita sulle mani di Chiara Poggi, valutando se il contatto sia avvenuto direttamente durante il delitto del 13 agosto 2007 oppure tramite un trasferimento indiretto, per esempio da un oggetto maneggiato da Sempio in momenti in cui frequentava la casa della famiglia Poggi. L’attesa è alta per le prossime settimane, che potrebbero segnare una svolta in un caso ancora avvolto da numerose ombre e controversie giudiziarie.