Le fiamme squarciano un grande edificio in un quartiere di Kiev, la capitale dell’Ucraina. Foto e video postati sui social raccontano di un’altra notte di attacchi russi: colpito un condominio di civili a nel distretto di Svyatoshynskyi. Il bilancio è doloroso: ci sono morti e feriti.

Cosa è successo

Attacco massiccio della Russia nel quartiere Svyatoshynskyi di Kiev: colpito un condominio. Ci sono vittime e feriti. Al momento secondo quanto riferito dalle autorità ucraine, sono sei le morti accertate e diversi i feriti. Il bilancio è provvisorio. L’intelligence ucraina parla di attacco combinato di Mosca con missili balistici e droni che hanno colpito edifici e abitazioni. Molti tra i residenti sono stati evacuati, ha fatto sapere il sindaco Vitali Klitschko attraverso il suo canale Teelgram.

Da ore è una corsa contro il tempo, l’intervento dei soccorritori e pompieri per spegnere gli incendi divampati negli appartamenti, prestare soccorso ai feriti e contare se ci siano altre vittime.

In un altro attacco nel quartiere di Pechersk, i droni di Mosca hanno colpito un edificio di 22 piani. L’artiglieria russa ha preso di mira anche altre regioni dell’Ucraina, tra queste: Odessa, Sumy e Kharkiv.

Kiev: attacco su Krasnodar e Rostov

Lo stato maggiore dell’Ucraina, in una nota ufficiale, spiega che questa notte ha colpito diversi siti strategici di Mosca. Su Taganrog e anche la regione di Krasnodar stati lanciati droni ucraini “Bars” e missili da crociera “Neptune“. A Rostov invece, Kiev afferma di aver inferto un duro colpo a Mosca: colpiti gli impianti di riparazione dei Thank “Beriev” e lo stabilimento dove si producono i droni “Molniya”.

Nella nota le autorità ucraine sostengono di aver colpito e abbattuto l‘aereo russo sperimentale A-60, una piattaforma laser aviotrasportata di cui ne esistono due esemplari al mondo e sono considerati dalla Russia una eccellenza in tema di tecnologie militari.

Sui possibili negoziati

Sul fronte di una possibile discussione per la pace il Cremlino ha fatto sapere per la Russia è impossibile discutere di questioni senza il ruolo dell’Europa. Zelensky invece chiede un incontro imminente a Trump. A fine novembre è stato fissato un incontro alla Casa Bianca.