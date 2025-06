Nuovi sviluppi emergono dall’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 nella villetta di via Pascoli a Garlasco.

Le recenti analisi sul materiale sequestrato, in particolare sulla spazzatura rinvenuta nella casa della vittima, hanno rivelato due tracce di DNA significative, aprendo nuovi scenari investigativi che coinvolgono direttamente Alberto Stasi, già condannato in via definitiva, e il nuovo indagato Andrea Sempio.

Nuove prove genetiche dalla spazzatura: i risultati dell’incidente probatorio

Le analisi condotte dalla Polizia Scientifica di Milano hanno evidenziato la presenza del DNA di Chiara Poggi su diversi reperti raccolti nella spazzatura della villetta. In particolare, tracce del profilo genetico della vittima sono state rinvenute sul sacchetto azzurro dell’immondizia, sul piattino di plastica, sulle confezioni dei cereali avanzati e sulle linguette di due Fruttolo, prodotti alimentari consumati il giorno dell’omicidio. L’unica traccia maschile riscontrata appartiene invece ad Alberto Stasi, l’allora fidanzato di Chiara Poggi, condannato a 16 anni per l’omicidio. Il DNA di Stasi è stato isolato soprattutto dalla cannuccia di plastica del brick di Estathé, bevanda che il giovane aveva confessato di aver consumato la sera precedente al delitto.

Il legale di Stasi, Antonio De Rensis, ha dichiarato nel corso della trasmissione “Zona Bianca” su Rete4 che, pur mantenendo tutti i dovuti condizionali, queste prime evidenze potrebbero essere fondamentali per riscrivere la dinamica di quella tragica mattina. De Rensis ha sottolineato come le analisi compiute finora contraddicano le precedenti affermazioni di alcuni esperti che sostenevano l’assenza di tracce utili nella spazzatura. Inoltre, ha evidenziato che le nuove verifiche in corso, tra cui quelle sulle cosiddette “para-adesive” utilizzate per il rilevamento delle impronte, potrebbero fornire ulteriori elementi utili per chiarire i fatti.

Fra le reazioni più attente ai risultati parziali vi è quella di Dario Redaelli, consulente della famiglia Poggi, che ha precisato come i dati emersi finora dagli esami siano ancora da interpretare e confrontare con i campioni di DNA raccolti da Alberto Stasi, Chiara Poggi e Andrea Sempio. Tale confronto è previsto a partire dal 4 luglio, quando si procederà all’apertura dei reperti conservati a bassa temperatura. L’avvocato Massimo Lovati, legale di Andrea Sempio, ha comunicato che la Procura di Pavia ha richiesto un’estensione dell’incidente probatorio, che includerà anche l’analisi delle impronte digitali sui reperti alimentari, come le confezioni di tè e cereali, per completare il quadro probatorio.

Sul fronte della difesa di Sempio, l’avvocata Angela Taccia ha ribadito che “i primi risultati confermano che il mio assistito non è mai stato presente nella villetta il 13 agosto 2007”. La difesa attende con fiducia il completamento dell’iter peritale per dimostrare l’estraneità di Sempio all’omicidio. Oltre alle analisi genetiche, proseguono le indagini sulle impronte digitali rilevate nella villetta di via Pascoli. Sono stati esaminati 34 fogli di acetato che conservano le impronte trovate sulla scena del crimine, risultati finora negativi per la presenza di sangue. Tuttavia, particolare attenzione è stata riservata alla cosiddetta “Traccia 10”, un’impronta lasciata sulla parte interna della porta, sulla quale la difesa di Stasi ha chiesto un nuovo test ematico più approfondito.

Il lavoro dei tecnici della Polizia Scientifica riprenderà il 4 luglio con l’analisi delle impronte digitali e il confronto con i profili genetici dei soggetti coinvolti. Restano inoltre da esaminare campioni raccolti su un cucchiaino e su un frammento del tappetino del bagno, quest’ultimo macchiato da sangue presumibilmente riconducibile all’assassino, secondo la sentenza definitiva della Cassazione attribuita a Stasi. Durante le analisi delle settimane scorse è emersa anche una traccia sospetta sull’etichetta del brick di tè freddo, che ha sollevato dubbi sulla possibile presenza di un’impronta digitale.

Tuttavia, i difensori di Andrea Sempio si sono opposti all’utilizzo di polveri specifiche per esaltare queste impronte, sostenendo che l’incidente probatorio attualmente autorizzato riguarda esclusivamente esami genetici. L’intero procedimento resta quindi in una fase cruciale, con nuove risultanze che potrebbero influenzare profondamente la ricostruzione dei fatti e il quadro accusatorio. Le analisi scientifiche e i test genetici, con gli esiti previsti nelle prossime settimane, saranno determinanti per definire le responsabilità e chiarire il mistero ancora avvolto attorno all’omicidio di Chiara Poggi.