Tra le proposte più interessanti spicca il soggiorno in un resort 4 stelle All Inclusive a Pizzo Calabro, località rinomata per le sue spiagge, il mare cristallino e il patrimonio storico-culturale. L’offerta attuale, valida da giugno a ottobre, include pacchetti a partire da 489 euro a persona per 7 notti, con possibilità di aggiungere il volo.

Situato sulla splendida Costa degli Dei, il TUI MAGIC LIFE Calabria è un resort 4 stelle All Inclusive che offre comfort e servizi di alto livello, garantendo una vacanza rilassante e senza pensieri. La struttura dispone di piscina, ampi spazi comuni e un trattamento completo che comprende pasti, bevande e attività ricreative, ideale per famiglie, coppie e gruppi di amici. La vicinanza al mare e al centro storico di Pizzo permette di coniugare comodità e scoperta del territorio.

La località di Pizzo Calabro è celebre per il suo mare turchese, le spiagge sabbiose alternate a calette rocciose e per la sua cucina tradizionale, particolarmente apprezzata per il tartufo di Pizzo e per la cultura gelatiera. Il borgo si sviluppa su un promontorio tufaceo che si affaccia sul Golfo di Sant’Eufemia, dominato dal maestoso Castello Aragonese, oggi noto come Castello Murat, che custodisce la memoria storica del luogo.

Date e prezzi per soggiorni da giugno a ottobre 2025

L’offerta del resort è disponibile per soggiorni da 3 a 15 notti, con numerose date a disposizione, incluso il mese di agosto, tradizionalmente il più richiesto. I prezzi indicativi per un soggiorno di 7 notti con trattamento All Inclusive per persona variano in base al periodo:

29 giugno – 6 luglio: 709€

23 luglio – 30 luglio: 919€

4 agosto – 11 agosto: 1.094€

24 agosto – 31 agosto: 1.050€

9 settembre – 16 settembre: 744€

21 settembre – 28 settembre: 644€

7 ottobre – 14 ottobre: 532€

11 ottobre – 18 ottobre: 489€

Sono inoltre disponibili pacchetti comprensivi di volo, a prezzi leggermente superiori ma convenienti, ideali per chi desidera un’esperienza di viaggio completa e senza pensieri.

Pizzo, comune di circa 8.700 abitanti in provincia di Vibo Valentia, è una gemma della Calabria con un territorio che spazia dalla costa frastagliata con spiagge sabbiose a zone rocciose e grotte naturali, come la famosa Grotta Azzurra. Il clima mediterraneo, con estati calde e inverni miti, rende il periodo da giugno a ottobre il più adatto per godere delle bellezze marine e paesaggistiche.

Il borgo è noto anche per la sua storia: il Castello Aragonese, costruito nel XV secolo, è celebre per essere stato luogo di prigionia e condanna a morte di Gioacchino Murat, re di Napoli, nel 1815. All’interno del castello si trova un museo dedicato a questo evento storico, che rappresenta un’importante attrazione turistica.

La tradizione marinara e la produzione locale, come quella del tartufo di Pizzo e del gelato artigianale, aggiungono un valore culturale e gastronomico alla visita. La spiaggia della Marina, cuore della vita balneare e sociale, è il luogo perfetto per rilassarsi e immergersi nell’atmosfera mediterranea.

Come prenotare l’offerta

Per usufruire di questa proposta, è necessario registrarsi sul sito di Voyage Privé, inserendo un indirizzo e-mail e una password, dopo di che si viene reindirizzati alla pagina dedicata all’offerta. La prenotazione è semplice e può essere completata in pochi clic, con possibilità di scegliere tra solo soggiorno o pacchetti completi con volo incluso.

L’offerta è valida per prenotazioni effettuate entro il 25 giugno 2025, con possibilità di prolungamento. Si consiglia di prenotare in anticipo per garantirsi le migliori tariffe e le date preferite, soprattutto per il periodo di agosto che registra maggior affluenza.