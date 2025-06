E’ iniziato il conto alla rovescia per l’arrivo in televisione della nuova edizione di Temptation Island, il reality delle coppie di Canale Cinque, sta per tornare in onda e a quanto pare ci saranno una serie di novità importanti nel programma.

Proprio a pochi giorni dall’inizio del programma, il conduttore Filippo Bisciglia ha reso noti alcuni particolari che fino a questo momento nessuno conosceva. Una serie di cose che non potranno far altro che sorprendere il pubblico, che già non vede l’ora di poter guardare il primo appuntamento.

Temptation Island, cosa accadrà nella prima puntata? La confessione di Bisciglia

La prima puntata di Temptation Island andrà in onda giovedì 3 luglio in prima serata su Canale Cinque, la novità più importante riguarda sicuramente il cambio di location. Quest’anno la produzione ha deciso di lasciare la Sardegna, dove aveva girato il programma per 11 anni, per approdare in Calabria, in un meraviglioso resort in provincia di Catanzaro.

Filippo Bisciglia, in un’intervista per Tv, Sorrisi e Canzoni, ha spiegato che il villaggio è molto più grande del precedente, ci sono due bellissime piscine con vista sul mare e i due spazi – destinati ai fidanzati e alle fidanzate – sono moto più lontani, rispetto a quello degli anni precedenti. Nonostante la location sia del tutto nuova, non mancheranno spazi che sono l’emblema del programma, come il pinnettu che è stato fedelmente ricostruito, il falò si farà sempre in spiaggia, che però questa volta è molto più lunga.

Filippo Bisciglia ha poi anticipato che già dalla prima puntata di Temptation Island si assisterà al primo importante colpo di scena. “Aspettatevi fin dalla prima puntata un colpo di scena e dinamiche forti“, ha detto il conduttore alla sopracitata rivista. Nel corso delle registrazioni non sono mancati gli imprevisti, come l’ormai famoso incidente in cui è rimasta coinvolta una barca della produzione. Bisciglia ha parlato anche di questo episodio, spiegando che per fortuna nessuno si è fatto male.

Il conduttore ha poi anticipato che vedremo in una coppia una cosa mai vista nella storia di Temptation Island, qualcosa che forse andrà in onda verso la fine: “A una coppia è accaduta una cosa che in passato non era mai successa. Ma non illudetevi, non si tratta di una proposta di matrimonio (…)“, questo il racconto di Bisciglia. Il padrone di casa, ormai volto storico del programma, ha quindi svelato una serie di anticipazioni che hanno aumentato ancora di più le aspettative del pubblico.