Dopo aver scoperto di essere incinta, la giovane donna si trova coinvolta in una spirale di eventi tragici che culminano con la perdita del bambino e la richiesta di divorzio da parte di Oltan. Nel frattempo, il padre Sezai si prepara a farle pagare le conseguenze di azioni oscure legate all’omicidio di Serra.

Le nuove puntate di Tradimento portano alla luce il conflitto interiore di Ipek, che inizialmente scopre di essere incinta ma, nel medesimo giorno, compie un gesto estremo: uccide Serra. La ragazza decide di nascondere la propria gravidanza a tutti, temendo di finire in carcere e di perdere la libertà, soprattutto dopo aver appreso che Azra è in possesso di un video che la incastra come assassina.

Il video, in seguito, giunge nelle mani di Sezai, il quale affronta la figlia imponendole di costituirsi entro tre giorni. Nonostante la minaccia, Ipek rifiuta di arrendersi e, per evitare che il padre la denunci, gli comunica di essere incinta, sperando che questa notizia possa fermare la sua determinazione.

Tuttavia, a causa dello stress e dell’ansia crescente, Ipek subisce un aborto spontaneo. La perdita del bambino rappresenta un duro colpo emotivo per lei, mentre Oltan, venuto a conoscenza dell’accaduto tramite Neva, decide di chiedere immediatamente il divorzio. La cerimonia di matrimonio tra i due, imposta da Sezai per legittimare la gravidanza, si svolge in modo freddo e distaccato nell’ufficio di Oltan, che mostra palesemente la sua volontà di allontanarsi da Ipek.

Sezai e la volontà di giustizia: la punizione per il crimine

La notizia dell’aborto e della richiesta di divorzio viene comunicata a Sezai da Güzide, che in un primo momento manifesta solidarietà per la figlia. Tuttavia, la sua posizione cambia rapidamente quando riflette sull’omicidio di Serra e sulle responsabilità di Ipek.

Sezai dichiara infatti: «Ora che non è più incinta, è giusto che paghi per il crimine che ha commesso». Nonostante la delicatezza della situazione e i consigli di Güzide di evitare ulteriori pressioni, il padre di Ipek è deciso a farla affrontare le conseguenze delle sue azioni e si prepara a confrontarsi direttamente con lei, spingendola a costituirsi alla polizia.

Sul fronte degli altri personaggi, Güzide è impegnata in una propria indagine riguardante un omicidio commesso da Tarik. Grazie a un’informatrice, Yeşim, ha scoperto che un video compromettente, salvato su una chiavetta USB, rappresenta la prova inequivocabile del crimine, ma il protagonista è riuscito a cancellarne ogni traccia.

Con l’aiuto di Tolga, un esperto informatico, Güzide tenta di recuperare il filmato cancellato. L’operazione si presenta tuttavia complicata e potrebbe richiedere diversi giorni, alimentando la tensione e il senso di urgenza attorno alla vicenda.

Le dinamiche familiari e i colpi di scena della serie turca Tradimento continuano a coinvolgere gli spettatori, intrecciando tematiche di dolore, giustizia e tradimento con una narrazione ricca di suspense e conflitti morali. La parabola di Ipek si fa sempre più drammatica, mentre la figura di Sezai si conferma centrale nel guidare le conseguenze delle azioni di sua figlia. Nel frattempo, nuovi misteri si aprono con l’indagine parallela di Güzide su Tarik, promettendo ulteriori sviluppi nelle prossime puntate.