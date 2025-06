Si è concluso con la conferma dell’ergastolo il processo d’appello a carico di Alessandro Impagnatiello, accusato dell’omicidio di Giulia Tramontano, la giovane donna incinta di sette mesi brutalmente uccisa nel 2023 a Senago, nel Milanese.

Tuttavia, la Corte di Assise d’Appello di Milano ha escluso l’aggravante della premeditazione, decisione che ha scatenato una forte reazione di indignazione da parte dei familiari della vittima.

Ergastolo confermato ma senza premeditazione: la sentenza che divide

Dopo mezza giornata di udienza e due ore di camera di consiglio, la Corte ha confermato la condanna all’ergastolo per Impagnatiello, ma ha rigettato l’aggravante della premeditazione, già riconosciuta in primo grado e poi esclusa in fase di convalida del fermo dal gip Angela Minerva. La lettura del dispositivo ha provocato dolore e rabbia tra i familiari di Giulia, tra cui la madre Loredana Femiano, il padre Franco Tramontano e la sorella Chiara, che ha espresso tutta la sua amarezza sui social scrivendo: “Vergogna, vergogna. La chiamano legge ma si legge disgusto”. La sorella ha inoltre denunciato che Impagnatiello avrebbe avvelenato Giulia per sei mesi, cercando online informazioni su “quanto veleno serve per uccidere una donna”, un elemento che, secondo lei, avrebbe dovuto far riconoscere la premeditazione.

L’ex barman, visibilmente impassibile, era seduto in prima fila accanto alla sua legale, l’avvocata Giulia Gerardini. Alla lettura della sentenza, i familiari della vittima hanno mostrato una piccola immagine di Giulia e non sono riusciti a trattenere le lacrime. Nel processo di primo grado, le motivazioni della sentenza sottolineavano come Impagnatiello avesse pianificato il delitto per almeno sei mesi, somministrando alla compagna del veleno per topi a sua insaputa. Le ricerche online, iniziate a dicembre 2022, dimostrerebbero una volontà precisa di uccidere. Il 27 maggio 2023, dopo aver scoperto la relazione extraconiugale dell’imputato con una collega, Giulia fu colpita con 37 coltellate nella loro abitazione.

Durante l’appello, la sostituta procuratrice generale di Milano, Maria Pia Gualtieri, ha ribadito che Impagnatiello ha ucciso appena “sbugiardato definitivamente”, sottolineando “l’enorme quantità di bugie” raccontate dall’imputato e chiedendo la conferma della pena massima. La pg ha inoltre evidenziato la brutalità dell’omicidio, con tre coltellate infitte al volto della vittima, considerate come segno di crudeltà, aggravante che è stata confermata dalla Corte. La difesa, rappresentata dall’avvocata Gerardini, ha invece sostenuto che il delitto non era stato premeditato, definendo la condotta di Impagnatiello “maldestra” e “autosabotante”. Secondo la legale, se l’imputato avesse davvero pianificato l’omicidio, avrebbe agito con maggiore cura, per esempio acquistando la benzina per bruciare il corpo prima e non dopo l’omicidio.

Inoltre, ha negato l’aggravante della crudeltà, sostenendo che Giulia non ha avuto il tempo di rendersi conto di ciò che stava accadendo. Nel dettaglio, la difesa ha spiegato che Impagnatiello ha deciso di passare all’azione nel pomeriggio del 27 maggio, dopo essere stato smascherato dalle due donne coinvolte, e ha predisposto l’omicidio in poche ore. Ha spostato tappeti, coperto il divano e cercato su internet come eliminare macchie di bruciato dalla vasca da bagno, segno di un tentativo di occultare il corpo, che poi ha nascosto in cantina e garage per tre giorni prima di disfarsene tra le sterpaglie.

Nonostante la difesa abbia ottenuto l’esclusione delle aggravanti della premeditazione e della crudeltà, non sono state riconosciute attenuanti generiche a favore di Impagnatiello, che dovrà scontare l’ergastolo anche con l’aggravante del vincolo di convivenza con la vittima. La Corte si è riservata inoltre sulla possibilità di ammettere l’imputato a un percorso di giustizia riparativa, ipotesi che ha incontrato l’opposizione sia della sostituta procuratrice generale sia del legale di parte civile. Al termine dell’udienza, l’avvocata Gerardini ha commentato: “Non si tratta di vittoria o sconfitta, perché penso che questo processo sia una sconfitta generale. Ma il fatto che la Corte abbia ascoltato in parte le mie ragioni mi rende soddisfatta. Sono curiosa di leggere le motivazioni”.