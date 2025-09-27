La Guardia di Finanza di Ancona ha portato alla luce, nei pressi di Cassino (Frosinone), la più imponente fabbrica clandestina di sigarette mai scoperta in Italia. Dietro la facciata di un falso deposito logistico apparentemente vuoto, si celava un bunker sotterraneo altamente tecnologico, dove venivano prodotte quotidianamente milioni di sigarette contraffatte destinate al mercato nazionale ed europeo.

L’operazione, coordinata dalla Procura di Cassino, ha fatto emergere un sistema criminale di contrabbando aggravato che ha generato ingenti danni all’erario.

Un bunker sotterraneo e un ingresso segreto ad alta tecnologia

L’accesso alla fabbrica illegale avveniva tramite un sofisticato meccanismo idraulico nascosto all’interno di uno scatolone. Un telecomando elettrico, combinato a leve idrauliche, permetteva di sollevare una struttura in alluminio, che fungeva da ufficio, rivelando l’ingresso al bunker. Da lì partiva un montacarichi che conduceva a una rete di corridoi, percorsi e gallerie interconnessi. L’intera struttura era dotata di illuminazione artificiale e impianti di ventilazione, garantendo quindi un ambiente operativo efficiente e sicuro per i lavoratori impiegati.

Secondo le perizie tecniche, la fabbrica clandestina era in grado di produrre fino a 2,7 miliardi di sigarette all’anno, equivalenti a circa 7,2 milioni di sigarette giornaliere. Il sito includeva anche alloggi di fortuna con 18 posti letto, bagni, docce e una sala da pranzo, dove gli operai si alternavano per riposare durante i turni di lavoro. Una vera e propria officina interna permetteva la manutenzione e la riparazione immediata dei macchinari. La produzione era organizzata su tre linee di lavorazione e confezionamento, con oltre 150 tonnellate di sigarette già stoccate e pronte per essere distribuite sul mercato illecito.

Il complesso impianto comprendeva macchinari moderni come essiccatori, taglia etichette, umidificatori, filtratori, unità di accoppiamento, confezionatrici, etichettatrici e macchine per l’inscatolamento e la sigillatura. Sono stati sequestrati circa 170 tonnellate di precursori, fra cui 12 milioni di cartoncini contraffatti, 15 milioni di filtri e 20 milioni di fogli laminati falsificati, oltre a numerose bobine di materiale. Il valore stimato della fabbrica si aggira intorno a 1,75 milioni di euro, con una capacità produttiva di circa 5.000 sigarette al minuto e un valore commerciale legale annuo superiore a 900 milioni di euro.

L’operazione ha portato al sequestro record di circa 300 tonnellate di sigarette contraffatte, oltre a due automezzi e quattro autoarticolati carichi di tabacco illecito, per un valore complessivo di circa 620 mila euro. È stato inoltre confiscato un immobile commerciale utilizzato per l’attività illegale, valutato circa 3,6 milioni di euro, insieme a sigarette contraffatte e materiali per un valore stimato sul mercato nero di oltre 47 milioni di euro. Le indagini hanno evidenziato un’evasione fiscale pari a circa 600 milioni di euro e un giro di affari illeciti stimato intorno ai 130 milioni.

Le autorità hanno proceduto all’arresto di un responsabile e a numerose denunce per contrabbando aggravato. Inoltre, sono stati sequestrati beni per un valore complessivo di 53 milioni di euro, a testimonianza della portata economica dell’organizzazione criminale scoperta. Questa scoperta rappresenta un colpo senza precedenti al contrabbando di tabacco in Italia. L’operazione dimostra l’efficacia delle forze dell’ordine nel contrastare le sofisticate reti criminali che operano nel settore del falso e dell’evasione fiscale.

Le tecnologie adottate per mascherare l’attività illegale testimoniano una crescente professionalizzazione di questi gruppi, che richiedono risposte altrettanto avanzate da parte delle autorità. Le indagini proseguono per individuare ulteriori complici e canali di distribuzione, con l’obiettivo di smantellare completamente questa vasta rete di illegalità.