Domenica 7 giugno 2026 tornano a Roma e in molti comuni della provincia gli ingressi gratis nei musei statali e nei parchi archeologici che partecipano a #DomenicalMuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che ogni prima domenica del mese apre senza biglietto molti luoghi della cultura. Si entra nei normali orari di apertura, con prenotazione obbligatoria solo dove prevista. Per chi resta in città, è la giornata giusta per rivedere il Pantheon, il Colosseo, Castel Sant’Angelo o una delle grandi gallerie del centro. Per chi invece sceglie di spostarsi fuori Roma, ci sono tappe come Villa d’Este, Ostia antica, Cerveteri e Nemi.

#DomenicalMuseo il 7 giugno: ingresso gratis, ma attenzione a orari e prenotazioni

Il meccanismo di #DomenicalMuseo è quello di sempre: la prima domenica del mese, stavolta il 7 giugno, l’ingresso è gratuito in molti istituti e luoghi della cultura statali. La gratuità, però, non cambia le regole delle visite. Si entra nei consueti orari di apertura e, in alcune sedi, resta necessario prenotare prima. Succede soprattutto nei siti più richiesti, dove gli accessi sono regolati per fascia oraria. Vale quindi la pena controllare prima di uscire, specie se la meta è la Galleria Borghese o il Parco archeologico del Colosseo.

La regola fissata dal Ministero della Cultura è chiara: l’ingresso è gratis, ma le modalità di accesso cambiano da sito a sito. Ci sono musei che fanno entrare fino a esaurimento della capienza, altri che chiedono una prenotazione online, altri ancora che tengono percorsi distinti per gruppi e visitatori singoli. Nei giorni di apertura libera le code, del resto, sono frequenti. In centro si vedono già dal mattino presto.

Nel cuore di Roma, dai grandi musei al Pantheon: i siti da segnare

Dentro Roma l’elenco è lungo e mette insieme i nomi più noti e musei meno battuti. Tra le mete più cercate ci sono la Galleria Borghese, la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, Palazzo Barberini, Galleria Corsini, la Galleria Spada e il Museo nazionale romano, con le sedi di Palazzo Altemps, Palazzo Massimo e Terme di Diocleziano. Nella lista ci sono anche il Museo nazionale etrusco di Villa Giulia, il Museo delle Civiltà, il Museo nazionale degli strumenti musicali, il Museo Hendrik Christian Andersen e il Museo Boncompagni Ludovisi.

Poi ci sono i luoghi simbolo, quelli che da soli orientano la giornata: il Pantheon, il Museo nazionale di Castel Sant’Angelo, il Vittoriano e Palazzo Venezia, con il Museo centrale del Risorgimento e il Museo nazionale del Palazzo di Venezia. Sul fronte archeologico, ingresso senza biglietto anche per il Colosseo, il Foro Romano e Palatino, le Terme di Caracalla e diversi siti del Parco archeologico dell’Appia antica: dal Mausoleo di Cecilia Metella a Villa dei Quintili, passando per Capo di Bove, Lucrezia Romana e il Parco delle Tombe della via Latina. A questi si aggiungono l’Arco di Malborghetto, il Drugstore Museum con il circuito della Necropoli Portuense, e la Villa di Livia: mete meno scontate e spesso più semplici da visitare senza attese troppo lunghe.

Fuori Roma, una domenica da gita: da Tivoli a Nemi passando per Cerveteri e Fiumicino

Fuori dalla capitale, la provincia di Roma offre un programma che sa di gita. A Tivoli si potranno visitare gratis Villa Adriana, Villa d’Este e il Santuario di Ercole Vincitore: tre tappe che da sole riempiono la giornata e che, in occasioni come questa, richiamano sia i turisti sia molti romani. A Cerveteri aprono il Museo nazionale archeologico Cerite e la Necropoli della Banditaccia. A Fiumicino rientrano nell’iniziativa il Complesso degli antichi Porti di Claudio e Traiano, il Museo delle navi e la Necropoli di Porto all’Isola Sacra.

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La mappa comprende anche il Museo delle navi romane di Nemi, il Museo archeologico nazionale di Civitavecchia, le Terme Taurine, il Museo Giacomo Manzù ad Ardea, il Museo archeologico nazionale Prenestino con il Santuario della Fortuna Primigenia a Palestrina, oltre all’Antiquarium e area archeologica di Lucus Feroniae a Capena. Nell’area dei Castelli ci sono anche l’Abbazia greca di San Nilo e il relativo museo archeologico a Grottaferrata. Nella zona di Subiaco, invece, aderiscono il Monastero di San Benedetto Sacro Speco e il Monastero di Santa Scolastica. C’è infine la Villa di Orazio a Licenza, una tappa più raccolta ma molto apprezzata da chi preferisce luoghi meno esposti ai grandi flussi.

Prima di partire, cosa controllare: orari, accessi e app Musei Italiani

Prima di mettersi in cammino conviene verificare orari, modalità di accesso e disponibilità della prenotazione sul sito del Ministero della Cultura, nella sezione dedicata a #DomenicalMuseo su cultura.gov.it/domenicalmuseo. L’altro strumento utile è l’app Musei Italiani, da usare per controllare le informazioni pratiche, gli eventuali ticket gratuiti da emettere e gli aggiornamenti dell’ultima ora. Non tutti i siti funzionano allo stesso modo e qualche variazione può arrivare anche a ridosso dell’apertura.

Per chi punta ai luoghi più frequentati del centro di Roma, il consiglio è semplice: muoversi presto e tenere pronta un’alternativa. Se Colosseo o Pantheon fanno segnare tempi lunghi, ci si può orientare su sedi meno congestionate come Palazzo Altemps, Villa Giulia o il Museo degli strumenti musicali. Chi sceglie la provincia, invece, deve guardare soprattutto alla logistica: collegamenti, parcheggi, tempi di percorrenza. La gratuità c’è, ma domenica la differenza la farà l’organizzazione.