Roma si prepara al ponte del 2 giugno con quattro giorni pieni di appuntamenti, tra mostre, concerti, iniziative all’aperto e celebrazioni per la Festa della Repubblica. Da Villa Borghese ai Fori Imperiali, passando per il Tevere e i musei della città, tra sabato 30 maggio e martedì 2 giugno il calendario mette insieme eventi molto diversi tra loro. Anche il meteo quasi estivo farà la sua parte, spingendo in strada romani e turisti, famiglie, appassionati e semplici curiosi in cerca di qualcosa da fare.

Sabato 30 maggio: Piazza di Siena, Cinema in Piazza e le mostre da non perdere

Il primo grande appuntamento del weekend è a Piazza di Siena, a Villa Borghese, dove per tutta la giornata va avanti il concorso ippico internazionale con gare di salto ostacoli, esibizioni e prove aperte al pubblico tra il Galoppatoio e l’ovale. L’ingresso agli spazi esterni è gratuito, mentre per alcune tribune serve la prenotazione online: meglio controllare prima, soprattutto nelle ore più affollate. In serata torna anche Cinema in Piazza, la rassegna della Fondazione Piccolo America, con proiezioni a piazza San Cosimato, Monte Ciocci e al parco della Cervelletta dalle 21.15, senza prenotazione fino a esaurimento posti, spesso dopo gli incontri con registi o attori. Per chi preferisce i musei, restano aperte Bernini e i Barberini a Palazzo Barberini, dalle 10 alle 19, e Constantin Brâncuși – Le origini dell’Infinito ai Mercati di Traiano, fino alle 19.30: in entrambi i casi i biglietti si possono acquistare online e nel fine settimana i visitatori aumentano facilmente. La sera, al Teatro Argentina, c’è Antigone alle 19, con biglietti tra 25 e 40 euro.

Domenica 31 maggio: Festival dell’Oriente, musei aperti e visite guidate della primavera romana

Domenica uno dei richiami principali è alla Fiera di Roma, dove dalle 10 alle 20 continua il Festival dell’Oriente, tra gli eventi più frequentati in questo periodo da famiglie e gruppi di amici. Il programma mette insieme spettacoli tradizionali, cerimonie del tè, aree dedicate allo street food asiatico, workshop di arti marziali, spazi per manga e cultura giapponese, oltre ad appuntamenti legati alla meditazione. I biglietti partono da circa 15 euro, con riduzioni per bambini e famiglie, e la prenotazione online resta consigliata per evitare code all’ingresso.

La giornata coincide anche con l’ultima domenica del mese, e diversi luoghi della cultura in città mantengono una programmazione più ricca: ai Musei Capitolini e al Museo dell’Ara Pacis proseguono le mostre della primavera, affiancate da visite guidate pomeridiane. Una formula ormai collaudata, soprattutto per chi resta in città, con il primo pomeriggio che di solito aiuta anche a trovare meno attesa agli ingressi.

Lunedì 1 giugno: aperture straordinarie, serate sul Tevere e concerti all’Auditorium

Con l’inizio del ponte del 2 giugno, lunedì molti spazi culturali di Roma fanno aperture straordinarie. I Musei Capitolini, la Centrale Montemartini e il Museo dell’Ara Pacis restano aperti fino alle 19, con biglietti tra 11 e 15 euro, mentre ai Mercati di Traiano vanno avanti le visite guidate dedicate ai Fori Imperiali. Al Parco Archeologico del Colosseo tornano invece le visite serali tra Colosseo e Foro Romano, dalle 20, con ingressi contingentati e prenotazione obbligatoria online. Sul fronte degli eventi all’aperto prosegue anche Lungo il Tevere Roma, tra Ponte Sisto e Castel Sant’Angelo: stand gastronomici, mercatini vintage, cocktail bar e musica dal vivo dalle 19 alle 2 di notte, a ingresso libero, con il pubblico che aumenta soprattutto dopo cena.

Chi cerca un programma musicale più definito può andare all’Auditorium Parco della Musica, dove è previsto un concerto sinfonico alle 21 nella Sala Santa Cecilia, oppure alla Casa del Jazz, che alla stessa ora ospita artisti della scena contemporanea. E per chi preferisce una giornata più tranquilla, restano un punto fermo i grandi parchi cittadini, da Villa Pamphili a Villa Ada, fino al Roseto Comunale, aperto alle visite gratuite tra i filari in fiore con vista sul Circo Massimo.

Martedì 2 giugno: parata ai Fori Imperiali, Giardini del Quirinale e Villaggio della Difesa

Il momento centrale di martedì 2 giugno sarà la tradizionale parata della Festa della Repubblica, in programma dalle 9.15 lungo via dei Fori Imperiali fino a Piazza Venezia, con il consueto afflusso di migliaia di persone anche nella zona del Colosseo e nelle strade vicine. Il passaggio più atteso resta quello delle Frecce Tricolori, insieme alle bande militari e ai reparti in sfilata. L’accesso alle aree pubbliche è libero, ma fin dal mattino sono previste chiusure e deviazioni del traffico.

SEGUICI ANCHE SUL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Nella stessa giornata sono in programma anche le visite ai Giardini del Quirinale, aperti in via straordinaria con prenotazione gratuita in fasce orarie dedicate: un appuntamento che ogni anno richiama residenti e turisti. Davanti al palazzo presidenziale è previsto inoltre il cambio della guardia in piazza del Quirinale, anche se l’orario può variare in base al programma ufficiale. Resta aperto anche il Villaggio della Difesa al Circo Massimo, con mezzi esposti, dimostrazioni operative e stand informativi delle forze armate e delle forze dell’ordine, pensati soprattutto per famiglie e studenti. In serata, come accade spesso dopo gli eventi istituzionali, una parte del pubblico tornerà verso il Tevere, tra Ponte Sisto e Castel Sant’Angelo, dove la programmazione andrà avanti fino a tardi.