Inizia una settimana ricca di energia e novità per molti segni zodiacali, con un particolare risalto per le influenze planetarie che favoriscono soprattutto le relazioni sentimentali e la vitalità mentale. L’ingresso di Mercurio nel segno del Sagittario dà un impulso significativo ai segni di fuoco, mentre i segni d’acqua possono aspettarsi un’intensificazione delle emozioni grazie al supporto simultaneo di Marte, Giove e Saturno.

La settimana dal 27 ottobre al 2 novembre 2025 sarà caratterizzata da un mix di energie contrastanti, ma stimolanti. L’entrata di Mercurio nel Sagittario favorisce soprattutto l’attività cerebrale e la voglia di esplorare nuove idee per i segni di fuoco come Ariete, Leone e Sagittario. Tuttavia, questa spinta positiva è destinata a incontrare una battuta d’arresto: Mercurio, infatti, si prepara a diventare retrogrado, portando con sé possibili rallentamenti nelle comunicazioni e negli spostamenti.

I segni più fortunati

Tra i segni più favoriti della settimana spiccano la Bilancia e Sagittario, che si trovano in una posizione privilegiata per quanto riguarda l’amore e le relazioni. La Bilancia, segno governato da Venere, gode di un’energia armoniosa che facilita il dialogo e il rafforzamento dei legami affettivi. Nel corso dei prossimi giorni, chi appartiene a questo segno potrà godere di momenti di grande sintonia con il partner oppure di incontri particolarmente significativi se è single.

Il Sagittario, invece, beneficia di un’intensa carica emotiva grazie alla presenza di Marte e Giove in aspetto favorevole. Questo rende la settimana ideale per affrontare con passione e determinazione questioni sentimentali che richiedono chiarezza e coraggio. Le coppie potranno riscoprire una nuova intesa, mentre i single avranno l’opportunità di attrarre persone interessanti e stimolanti.

Gli altri segni zodiacali vivranno questa settimana con differenti sfumature. I segni di terra come Toro, Vergine e Capricorno dovranno prestare attenzione a eventuali rallentamenti dovuti all’imminente retrogradazione di Mercurio, soprattutto in ambito lavorativo e comunicativo. Sarà importante mantenere la calma e non forzare situazioni complesse.

I segni d’aria, Gemelli, Bilancia (oltre a essere tra i più fortunati in amore) e Acquario, avranno una settimana di riflessione e approfondimento. L’ingresso di Mercurio nel Sagittario stimola la curiosità e l’intelletto, ma invita anche a una certa prudenza nelle decisioni affrettate.

Infine, i segni di fuoco, oltre a godere della spinta mentale, dovranno prepararsi al momento di riflessione che seguirà la retrogradazione di Mercurio, evitando di sovraccaricare la mente e cercando di incanalare le energie in modo costruttivo.

In questa fase astrologica, dunque, è importante cogliere le occasioni positive, specialmente in ambito sentimentale per i segni d’acqua, e prepararsi con attenzione ai cambiamenti che riguarderanno la comunicazione e l’organizzazione personale nei prossimi giorni. La settimana dal 27 ottobre al 2 novembre 2025 si presenta come un periodo dinamico e intenso, in cui l’equilibrio tra impulso e riflessione sarà la chiave per sfruttare al meglio le influenze astrali.