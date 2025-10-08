L’autunno 2025 si presenta come un periodo di grande trasformazione e profondi risvegli interiori, segnato da un intenso quadro astrologico che invita a una liberazione karmica attesa da decenni. Questo ciclo si configura come l’ultimo atto di un percorso iniziato molti anni fa, nel quale si intrecciano Saturno e Nettuno in moto retrogrado nei Pesci, accompagnati da Marte e dalla Luna Nera in Scorpione e dal rivoluzionario Urano retrogrado in Toro.

Le energie planetarie delineano un autunno di chiusure importanti, in cui vecchi schemi e nodi irrisolti emergono per essere affrontati, con una rinascita che si preannuncia a partire dal Natale 2025, ma che troverà piena manifestazione solo nel 2026 con il ritorno di Saturno e Nettuno in Ariete.

Il quadro astrologico dell’autunno karmico

Con Saturno e Nettuno retrogradi nel segno dei Pesci, l’universo suggerisce un tuffo profondo nel passato, un invito a riconciliarsi con ciò che è stato, sciogliendo nodi antichi e preparando il terreno per un nuovo ciclo esistenziale. Saturno, il pianeta della disciplina e delle responsabilità, insieme a Nettuno, maestro delle illusioni e delle spiritualità, conduce a un processo di trasformazione che non può più essere rinviato.

Parallelamente, la presenza di Marte e della Luna Nera in Scorpione risveglia le zone d’ombra nascoste nell’animo: rabbie represse, verità taciute e conflitti interiori tornano alla luce, chiedendo di essere riconosciuti e trasformati. Questa configurazione spinge a un confronto profondo con il proprio karma, in un clima di tensione ma anche di potenziale liberatorio.

L’energia di Urano retrogrado in Toro scuote le fondamenta della sicurezza materiale e affettiva, smantellando quegli schemi che fino a oggi hanno protetto ma anche imprigionato. Urano invita a rivoluzionare le proprie certezze per abbracciare un futuro più autentico e libero, anche se il passaggio può essere accompagnato da inevitabili momenti di caos e disorientamento.

Tutto questo parla di una liberazione lenta, consapevole e definitiva: il passato e il futuro si incontrano, si chiude un cerchio sacro, e ognuno è chiamato a fare scelte decisive su cosa trattenere e cosa lasciare andare. Si tratta di un tempo di vendetta karmica e di ristabilimento dell’equilibrio, dove il caos anticipa la fine di un ciclo e l’inizio di un altro.

L’oroscopo del 7 ottobre 2025, giorno della Luna Piena in Ariete, conosciuta anche come “Luna del Cacciatore”, accentua la spinta verso il cambiamento e la chiarezza d’intenti. Mercurio entra in Scorpione, incontrando Marte e la Luna Nera, mentre Venere continua il suo cammino in Vergine e Giove resta in Cancro. Nel frattempo, Saturno retrogrado permane in Pesci, Urano in Gemelli, Nettuno in Ariete e Plutone in Acquario, ancora per poco.

Questa configurazione lunare stimola una vivida intensità emotiva, mettendo in luce ciò che di solito rimane nell’ombra: emozioni represse, desideri nascosti, pensieri sospesi. L’atmosfera è carica ma non caotica, come se le verità stessero emergendo con delicatezza, offrendo l’occasione di cambiare prospettiva e scoprire nuove verità. Il consiglio astrologico per la giornata è ascoltare la voce del cuore, che guiderà nelle scelte e negli approfondimenti interiori.

I segni di Fuoco (Ariete, Leone, Sagittario) ripartono con energie e aspettative rinnovate, pronti a sfruttare la spinta impulsiva della Luna in Ariete. I segni di Terra (Toro, Vergine, Capricorno) sono chiamati a cambiare punto di vista, abbandonando vecchie certezze per abbracciare nuove realtà. I segni d’Aria (Gemelli, Bilancia, Acquario) mantengono mente vivace e cuore sereno, mentre i segni d’Acqua (Cancro, Scorpione, Pesci) sono travolti da un’ondata di emozioni profonde da elaborare con consapevolezza.