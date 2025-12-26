Un Disegno di Legge presentato dalla parlamentare di Fratelli d’Italia, Elisabetta Gardini, insieme ad altri dieci firmatari. Questa proposta, che arriva a più di un decennio dalla riforma del 2012, mira a introdurre novità sostanziali riguardanti tanto la figura dell’amministratore condominiale quanto le modalità di gestione economica e i rapporti con i morosi. Le modifiche proposte vogliono ridurre i contenziosi, elevare il profilo professionale degli amministratori e garantire maggior trasparenza e sicurezza negli interventi sulle parti comuni.

Una delle novità più rilevanti contenute nel testo di legge riguarda la formazione richiesta per chi intende ricoprire il ruolo di amministratore di condominio. Attualmente è sufficiente il diploma di scuola superiore, ma con la nuova normativa sarà obbligatorio possedere almeno una laurea triennale in discipline economiche, giuridiche, scientifiche o tecnologiche. Questa misura è pensata per innalzare la qualità della gestione condominiale e ridurre gli errori gestionali che spesso sono alla base delle controversie.

Per coloro che già svolgono questa professione senza il titolo di studio richiesto, si prevede l’obbligo di iscrizione a collegi o ordini professionali nell’area economica o tecnica per poter continuare a operare. In parallelo, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) istituirà un registro ufficiale degli amministratori e dei revisori condominiali, a cui sarà obbligatorio iscriversi. Chi opererà senza i requisiti richiesti rischierà sanzioni pecuniarie importanti, con multe che varieranno da 1.000 a 5.000 euro.

Pagamenti digitali e nuove regole sui morosi

Un altro punto cruciale della proposta riguarda la gestione economica dei condomìni, con un deciso passaggio ai pagamenti esclusivamente elettronici. Non sarà più possibile effettuare versamenti in contanti, ma solo tramite conto corrente bancario o postale. Questa novità mira a garantire maggiore tracciabilità e trasparenza nelle operazioni finanziarie condominiali, riducendo il rischio di frodi e irregolarità.

Per quanto riguarda i condomini morosi, la legge introduce una modifica sostanziale: mentre attualmente l’amministratore ha sei mesi di tempo per agire, con il nuovo sistema il termine sarà legato all’approvazione del rendiconto. Solo dopo questa approvazione l’amministratore potrà chiedere il recupero delle somme dovute, offrendo così una tutela più definita per i condomini in regola con i pagamenti. Inoltre, la nuova normativa rafforza le garanzie per i fornitori, che potranno recuperare i crediti direttamente dal conto corrente del condominio.

Per i condomìni con più di 20 unità abitative sarà obbligatoria la nomina di un revisore contabile con incarico biennale, senza possibilità di rinnovo. Questa figura professionale certificherà la correttezza del rendiconto, garantendo un ulteriore livello di controllo e sicurezza nella gestione finanziaria.

Per le opere che riguardano le parti comuni del condominio, la proposta di legge introduce l’obbligo di ottenere un certificato di sicurezza rilasciato da aziende specializzate, rafforzando così i poteri dell’amministratore nel controllo e nella gestione degli interventi. Questo certificato avrà l’obiettivo di assicurare che i lavori siano eseguiti rispettando gli standard di sicurezza e conformità previsti dalle normative vigenti.

Un’importante novità riguarda anche il meccanismo di finanziamento dei lavori straordinari. A differenza di quanto accade oggi, dove i pagamenti avvengono in fase di avanzamento, il nuovo sistema prevede l’istituzione immediata di un fondo spese dedicato. Questo fondo servirà a coprire l’intero costo iniziale dei lavori, rendendo più fluida e garantita la copertura finanziaria, evitando ritardi e complicazioni.

Le modifiche proposte rappresentano un tentativo di modernizzare e rendere più efficiente la gestione condominiale, con un occhio attento alla professionalizzazione degli amministratori, alla trasparenza finanziaria e alla sicurezza degli interventi. Questi cambiamenti, se approvati, potrebbero incidere profondamente sulla vita quotidiana dei condomini e sulle dinamiche di gestione degli stabili.