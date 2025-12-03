Quando parliamo di tasse, è perfettamente normale che i cittadini si preoccupino particolarmente, magari per potenziali aumenti che possono verificarsi durante il corso del tempo o attraverso una specifica manovra legislativa.

Non è però il caso dei proprietari della casa, che in vista dei prossimi mesi potrebbero godere addirittura di una diminuzione dei costi tutt’altro che di poco valore.

Proprio per questa ragione, abbiamo deciso di parlarvi di quella che è una tassa sulla casa che a partire dal 2026 potrebbe davvero rendere la vita migliore e più facile a un sacco di contribuenti. Non ci resta altro da fare che scoprire qualcosa di più a riguardo di questa particolare novità.

Una tassa sulla casa diminuisce nel 2026: i dettagli

A partire dal 1° gennaio 2026, a quanto pare l’IMU sugli immobili potrebbe subire un calo del costo sensibile. Non aumenterà quindi il costo del pagamento dell’imposta per i proprietari, e specialmente per chi ha una seconda casa ci potrebbero essere non pochi vantaggi da tenere a mente. A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero dell’Economia a novembre 2025, si può evincere il fatto che viene vietato il superamento dell’aliquota massima prevista a livello nazionale.

Per quanto riguarda la riduzione, pare che l’Imu per le seconde case di proprietà potrà avere un costo ridotto. Vale per le abitazioni non locate e non concesse in comodato che chi ne ha la proprietà può utilizzare per una parte dell’anno. In poche parole, queste abitazioni potrebbero avere la possibilità di ricevere un’aliquota agevolata in base a quanti mesi all’anno vengono utilizzate. C’è da ricordare, comunque, che la valutazione finale è a discrezione dei comuni di residenza. Tale opzione non deve basarsi solo sui mesi di permanenza nella casa di vacanza, ma anche sulle utenze di luce, acqua, gas e arredamento presente, proprio come accade per la Tari.

Per ciò che permane gli immobili adibiti per le vacanze e affittati o destinati a permanenze brevi sono esclusi dal beneficio. Interessante novità, invece, per quanto permane le case che sono inagibili e la loro eventuale tassazione, visto che i comuni possono scontarla o azzerarla, specialmente se si rivelano inutilizzabili a causa di problematiche legate a catastrofi naturali. In ogni caso, l’esenzione può anche essere concessa da parte del comune per motivazioni differenti da quelle descritte nelle righe precedenti. Si tratta sicuramente di una buona notizia e che sostanzialmente favorisce chiunque abbia fra le mani soprattutto una seconda casa.