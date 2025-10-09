Nel 2026, i pensionati italiani, inclusi quelli con invalidità, l’assegno sociale e il trattamento minimo, vedranno aumenti notevoli grazie al meccanismo di perequazione. Questo processo, che combatte la svalutazione del potere d’acquisto dovuta all’inflazione, prevede un incremento delle pensioni che sarà doppio rispetto a quello del 2025.

La perequazione è il processo con cui le pensioni vengono rivalutate annualmente per tenere il passo con l’inflazione, ossia l’aumento del costo della vita. Questo meccanismo è essenziale per proteggere il potere d’acquisto dei pensionati, che altrimenti subirebbero una riduzione del valore reale delle loro entrate. Ogni anno, l’INPS si basa su una stima provvisoria del tasso di inflazione fornito dall’ISTAT, e poi adegua le pensioni di conseguenza. Tuttavia, l’INPS può rivedere questi aumenti quando il dato definitivo dell’inflazione viene pubblicato.

Nel 2026, il tasso di inflazione previsto è dell’1,6%, un aumento significativo rispetto al 0,8% del 2025, il che si traduce in una rivalutazione più alta per tutte le categorie di trattamenti pensionistici.

Pensioni: tutti gli aumenti del 2026

Nel 2026, la rivalutazione riguarderà tutti i trattamenti INPS, ecco alcune delle principali voci. Assegno Sociale: nel 2025, l’assegno sociale è pari a 534,41 euro al mese, nel 2026, grazie alla rivalutazione dell’1,6%, l’assegno sociale salirà a 547,31 euro al mese. Questo aumento è doppio rispetto a quello ottenuto nel 2025 (solo 0,8%). Pensione per Invalidi Totali: nel 2024, la pensione per invalidi totali era di 333,33 euro al mese, nel 2025, si è passati a 336 euro al mese (un aumento dello 0,8%), nel 2026, l’aumento sarà dell’1,6%, portando la pensione a 341,38 euro al mese. Trattamento Minimo INPS (pensione minima): nel 2025, il trattamento minimo sarà pari a 603,40 euro al mese, nel 2026, aumenterà a 613,05 euro al mese, grazie a un aumento dell’1,6%.

Il meccanismo di perequazione si applica solo parzialmente alle pensioni ordinarie, a seconda dell’importo. Pensioni fino a quattro volte il trattamento minimo (circa 2.413 euro al mese): laumento sarà del 100% del tasso di inflazione, quindi dell’1,6%.

Esempi: Una pensione di 1.000 euro diventerà 1.016 euro al mese. Una pensione di 1.500 euro diventerà 1.524 euro al mese. Una pensione di 2.000 euro diventerà 2.032 euro al mese.



Pensioni superiori a quattro volte il trattamento minimo (oltre 2.413 euro) ma fino a cinque volte il trattamento minimo: l’aumento per questa parte della pensione sarà pari al 90% dell’inflazione, ovvero 1,44%. Pensioni superiori a cinque volte il trattamento minimo: l’aumento per la parte eccedente sarà pari al 75% dell’inflazione, ossia 1,2%.

Facendo un calcolo generale, nel 2026, i pensionati riceveranno un aumento doppio rispetto al 2025, quando l’inflazione era stata inferiore.