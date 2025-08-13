La carne è uno dei cibi più importanti che nel corso di un regime alimentare equilibrato, siamo soliti portare in tavola. Si tratta di un alimento che apporta molti nutrienti al nostro corpo, e che è un pilastro del nostro benessere. Tra i vantaggi che il consumo di carne offre all’interno di una dieta ben bilanciata, c’è l’apporto di aminoacidi, che incide su crescita, cura dei tessuti e dei muscoli.

Nella carne rossa, peraltro, è contenuto ferro eme, che contribuisce alla prevenzione di anemia. Questo alimento, in linea generale, contiene anche vitamina B12, che è fondamentale per generare globuli rossi, per un buon metabolismo e per il sistema nervoso.

Mangiamo carne anche per rendere più forte il nostro sistema immunitario, la salute cerebrale e, nelle diete, anche per ottenere quel senso di sazietà che è necessario per dimagrire. Si sa, infatti, che il non sentirsi sazi può essere un problema, soprattutto se si ha l’obiettivo di perdere peso.

Acquistare cibo di qualità, oggigiorno, è una priorità. Se si mangiano alimenti di buon livello, la nostra salute migliora sensibilmente, così come l’umore e l’energia è più elevata. Si può scegliere di acquistare carne dal macellaio di fiducia, oppure comprarla in un supermercato.

Da Esselunga, in molti acquistano questo alimento, e se vi siete chiesti da dove provenga la carne venduta dal suddetto supermercato, ecco cosa sappiamo, in merito.

Da dove proviene la carne di Esselunga: quello che forse non sai

Esselunga è uno dei supermercati più amati in Italia, sia per la freschezza dei prodotti, sia per i marchi selezionati da cui si serve.

Ma non è tutto, perché tra le ragioni per cui Esselunga è tanto quotato, c’è anche il suo saper spaziare a pieno tra linee dedicato al cibo quotidiano e gourmet. Basti pensare a Esselunga Top e Bio. Inoltre, qui è possibile avere accesso a prodotti nostrani e internazionali non semplici da trovare in altri negozi.

Da Esselunga vi sono, ogni tanto, promozioni e offerte convenienti, e consegna a domicilio e spesa online, che sono di grande aiuto per chi non può muoversi da casa. Come detto, in molti si chiedono da dove provenga la carne di Esselunga. Ebbene, come riporta Managementcue.it, essa è prodotta negli stabilimenti di Pioltello in cui sono applicate con grande cura le linee guida del Piano Nazionale per contrastare la resistenza antimicrobica. Si tratta, quindi, di carni di qualità, sicure e pronte per essere acquistate e gustate.