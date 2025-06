Quando il caldo inizia a farsi sentire, le giornate si allungano, il tempo rallenta e anche in cucina si cercano soluzioni nuove e più leggere. Senza rinunciare al gusto, si intende, ma spesso si tende a evitare i metodi di cottura più lunghi, per via del calore che producono.

E proprio quando l’idea di accendere il forno sembra una tortura, è qui che arriva una ricetta che conquista già al primo assaggio. Cremosa, fresca, colorata, è una pasta fredda come non l’avete mai provata, che unisce la semplicità degli ingredienti a una consistenza morbida che sorprende.

Il cuore di questa preparazione è una crema vellutata a base di yogurt e maionese, che avvolge ogni forchettata in una carezza leggera e saporita. Un equilibrio perfetto di sapori e consistenze, la dolcezza delle patate e delle zucchine si sposa con la freschezza dei pomodori e la cremosità della salsa.

Ingredienti (per 4 persone)

320 g di pasta corta (penne, fusilli o farfalle)

2 patate medie

2 zucchine

200 g di pomodorini freschi

150 g di formaggio emmental a dadini

3 cucchiai di yogurt bianco

2 cucchiai di maionese

Sale e pepe q.b.

Procedimento

Iniziamo mettendo a cuocere la pasta in abbondante acqua salata, la cottura dovrebbe darci abbastanza tempo per preparare tutti gli altri ingredienti. Quindi lasciamo l’acqua sul fuoco, in attesa che arrivi ad ebollizione e dedichiamo al resto della ricetta, così risparmieremo ulteriore tempo sulla preparazione

Prepariamo allora le verdure, tagliando a dadini sia le patate che le zucchine, in questo modo sarà più facile cuocerle in maniera adatta. Vanno lessate per pochi minuti, fino a renderle morbide ma ancora compatte, non devono sfaldarsi o diventare troppo molli, fondamentale per dare consistenza al piatto

Laviamo e tagliamo i pomodorini a metà, niente tagli particolarmente complessi o passaggi intricati qui, un colpo di coltello e il gioco è fatto. In una ciotola a parte, mescoliamo lo yogurt e la maionese, aggiungendo un pizzico di sale e pepe per creare la nostra salsa.

Nel frattempo la nostra pasta dovrebbe essere arrivata a cottura, ricordiamo di scolarla al dente e raffreddala subito sotto all’acqua fredda. In questo modo fermeremo all’istante la cottura, mantenendo così la giusta consistenza, la pasta deve sentirti sotto i denti a ogni forchettata.

Tagliamo adesso il formaggio a dadini e uniamolo alla pasta fredda, alle verdure e ai pomodorini preparati in precedenza, mescolando tutto insieme. Infine, aggiungiamo la crema allo yogurt, mescoliamo con cura e completiamo con un filo d’olio a crudo, che fa sempre bene alla salute.