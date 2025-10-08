Sappiamo quanto l’acqua sia davvero molto importante per il nostro benessere. Essa, infatti, è fondamentale innanzitutto a livello vitale, e poi per tutte le funzioni che riesce a espletare e che fanno sì che il nostro organismo possa essere sano e performante. Bere acqua ogni giorno è importante per fare in modo che le nostre cellule funzionino a dovere, per tutelare i reni a filtrare e rimuovere le tossine.

Ma non è tutto, perché idratarsi bene è essenziale anche per poter digerire meglio, nonché a regolare la temperatura del corpo. Inoltre, quando si beve nelle giuste quantità, si hanno ottimi effetti sulla pelle, che appare molto più sana e luminosa.

Non solo il corpo, ma anche la mente ottiene grandi benefici da una corretta idratazione. Un esempio? Si ha una concentrazione molto più forte e anche l’umore ne trae vantaggio, in quanto si stabilizza di più. Da non dimenticare che lo stress tende a ridursi sensibilmente, per far posto a maggior chiarezza mentale.

Tuttavia, se si beve troppo, accade che il nostro corpo va in iperidratazione. Si tratta di una condizione che chiaramente può essere rischiosa, ed ecco a che cosa prestare attenzione.

Iperidratazione: quand’è che diventa un rischio per la salute

Che bere faccia bene al corpo, come abbiamo potuto vedere, non c’è dubbio, ma attenzione a non andare in iperidratazione.

Questo fenomeno si verifica se una persona ingerisce più acqua di quella che il suo corpo riesce a smaltire. Non se ne parla molto, eppure si tratta di un tema molto importante, perché può avere ripercussioni anche non da poco, sulla salute.

Nel dettaglio, nel caso in cui si beva più di quanto il proprio organismo necessiti, i reni non riescono a rimuovere i liquidi velocemente e a questo punto, l’acqua comincia a diluire troppo sangue.

Ne va che si riduce il livello di sodio, un minerale che all’interno del nostro corpo riveste un ruolo importantissimo. Esso infatti influisce sulle performance corrette del nostro organismo. In poche parole, se si beve acqua in eccesso, possono palesarsi problemi a cervello, muscoli e cuore e come si può capire, non si tratta di qualcosa da ignorare.

Quando si manifesta la suddetta condizione, possono presentarsi sintomi come mal di testa, nausea, confusione a livello mentali, mentre altre volte, si possono avere delle convulsioni o persino finire in coma.

Particolarmente a rischio sono persone che praticano sport e mentre si allenano eccedono nel bere, donne incinta e chi ha problemi ai reni o al cuore. Gli esperti consigliano di bere a poco a poco, e non tanta acqua tutta in una volta. Fare sempre un check del colore dell’urina e se è chiara, significa che l’idratazione è ottima, al contrario si è disidratati. Infine, scegliere bevande con elettroliti dopo sport intenso, per reintegrare sodio.