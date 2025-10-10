Con l’arrivo dell’autunno, non c’è dolce più familiare e avvolgente della torta di mele, un classico intramontabile della tradizione italiana.

La versione proposta da Benedetta Parodi, celebre conduttrice e autrice di ricette, è un omaggio autentico alla torta che preparava sua nonna, rivisitata con tocchi moderni e ingredienti di qualità. Parodi, nota soprattutto per il suo impegno in programmi come Bake Off Italia, continua a conquistare il pubblico con preparazioni semplici ma dal gusto genuino.

La ricetta tradizionale rivisitata da Benedetta Parodi

La preparazione della torta di mele di Benedetta Parodi si distingue per l’utilizzo di una combinazione di mele golden e renette, due varietà che si integrano perfettamente per donare dolcezza e acidità equilibrata al dolce. La presenza della cannella aggiunge una nota speziata che richiama i profumi dell’autunno, mentre la spolverata finale di zucchero a velo regala un tocco di leggerezza visiva e gustativa. La ricetta è stata elaborata in collaborazione con il pasticciere Emanuele Frigerio, con cui Benedetta ha reinterpretato un patrimonio di ricette tradizionali, valorizzando ingredienti di stagione e tecniche casalinghe.

Per quattro persone, i principali ingredienti sono: 250 g di burro, 5 uova, 200 g di zucchero semolato, 150 g di farina 00 per dolci, 150 g di mele golden, 150 g di mele renette, 50 g di fecola, 5 g di lievito in polvere, la scorza di un limone biologico, cannella in polvere, un pizzico di sale, zucchero a velo per la decorazione e 500 g di gelato alla crema per accompagnare. La preparazione inizia pelando e tagliando le mele a metà tra fettine sottili e cubetti, per dare consistenza e decorazione.

Il burro ammorbidito viene montato con lo zucchero, la scorza di limone, la cannella e il sale fino a ottenere un composto spumoso. Successivamente, si incorporano le uova una alla volta, quindi gli ingredienti secchi setacciati (farina, fecola e lievito). Dopo aver amalgamato brevemente il tutto, si uniscono i cubetti di mela e si versa l’impasto in una tortiera a cerniera precedentemente imburrata e infarinata. Le fettine di mela avanzate vengono disposte in modo concentrico sulla superficie per una presentazione tradizionale. La cottura avviene in forno preriscaldato a 160 °C per 40 minuti.

La torta viene servita tiepida, guarnita con una spolverata di cannella e zucchero a velo, accompagnata da una generosa porzione di gelato alla crema, che ne esalta la morbidezza e il sapore. Questo abbinamento rende il dolce perfetto per le serate autunnali, regalando un’esperienza sensoriale fatta di profumi familiari e sapori confortanti. La versione di Benedetta Parodi, fedele alla tradizione ma arricchita da dettagli curati, conferma la torta di mele come uno dei dolci più amati nelle case italiane, capace di unire generazioni diverse attorno a un momento di dolcezza e convivialità.