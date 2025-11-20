Continua l’attività di controllo da parte del Ministero della Salute rivolta alla tutela della salute dei consumatori. Negli ultimi giorni sono stati segnalati richiami di più categorie di prodotti per diversi rischi. Quello più preoccupante è senza ombra di dubbio quello che riguarda il “sospetto botulino”.

L’invito è quello di prestare la massima attenzione a ciò che si acquista, verificando di non avere i prodotti “incriminati”, altrimenti bisogna riportarli al punto vendita dove si sono comprati o comunque gettati.

Allerta alimentare, il Ministero della Salute richiama 3 prodotti

In via precauzione il Ministero della Salute ha provveduto a richiamare alcuni lotti di focaccia salsiccia e friarelli del marchio Acquaviva e pizza salsiccia a friarelli del marchio Napoli Gran Gourmet per un sospetto botulino nei friarelli che, si legge nella comunicazione, sono definiti “broccoli alla napoletana” in olio di semi di girasole.

Nello specifico i prodotti interessati dal richiamo alimentare sono: la pizza salsiccia e friarelli Napoli Gran Gorumet in confezione da 440 grammi, con le seguenti date, quella di confezionamento 29/09/2025 e quella di scadenza 29/03/2027; la focaccia friarelli e salsiccia Acquaviva in confezione da 420 grammi con i seguenti numeri di lotto 250624 e 250721 e le seguenti date di scadenza 24/09/2026 e 21/10/2026.

Entrambi i preparati sono stati prodotti dall’azienda Vera Pizza Napoli Srl, il richiamo è dovuto a un precedente provvedimento per un lotto di friarelli “broccoli alla napoletana” in olio di semi di girasole del marchio Sapurè. Ma negli ultimi giorni ci sono stati anche altri richiami alimentari da parte dei supermercati Iper, Il Gigante, Mercatò e Coop. Sempre a scopo precauzionale è stato richiamato un lotto di crema da spalmare alle nocciole e cacao magro senza zuccheri aggiunti del marchio SZ Essezeta per la possibile presenza sul tappo di un prodotto che non sarebbe conforme alle normative e per non aver indicato la presenza di allergene latte. Il prodotto del richiamo è quello in vasetti da 200 grammi, con il seguente numero di lotto L267G5 e il TMC 24/03/2027.

C’è stato, poi, un nuovo richiamo di uova a marchio Spinovo e Le Nostranelle per un potenziale rischio microbiologico. I prodotti interessati dal provvedimento sono: le uova fresche grandissime in confezione da 6, le uova fresche tuorlo rosso Le Nostranelle in confezione da 6 con le date di scadenza, le uova fresche Le Nostranelle in confezione da 2, tutti i prodotti hanno indicato come data di scadenza il 20/11/2025 e il 27/11/2025. L’invito per tutti i prodotti indicati è sempre il medesimo, non consumarli e riportarli presso il punto vendita in cui sono stati acquistati.