In attesa del decreto definitivo atteso entro il 30 gennaio, si delineano le novità più rilevanti riguardanti la Carta del Docente per l’anno scolastico 2025/2026, che interesserà sia il personale docente di ruolo sia una più ampia platea di supplenti.

Tra i cambiamenti più significativi vi sono l’aggiornamento delle modalità di utilizzo del bonus, l’estensione dei beneficiari e le nuove restrizioni sugli acquisti ammessi.

Nuove regole e tempistiche per il bonus della Carta del Docente 2025/2026

Dal 18 novembre 2025, sulla piattaforma ufficiale cartadeldocente.istruzione.it compare un avviso che anticipa l’erogazione dei voucher per il nuovo anno scolastico, con la disponibilità prevista a partire da gennaio 2026. Tuttavia, il buono vero e proprio non è ancora stato assegnato a tutti i docenti aventi diritto. Il residuo relativo all’anno scolastico 2024/25 è stato riaccreditato il 19 novembre, ma solo a coloro che avevano effettuato almeno un accesso alla piattaforma entro il 31 agosto 2025. Chi disponeva ancora dell’intero importo di 500 euro o non ha effettuato accessi non ha potuto beneficiare di questo accredito.

Il Ministero dell’Istruzione, con il Ministro Giuseppe Valditara, ha specificato che la situazione definitiva sarà chiara solo tra fine gennaio e i primi giorni di febbraio 2026, quando sarà pubblicato il decreto attuativo che definirà con precisione i criteri e le modalità di assegnazione, oltre all’importo annuale della carta. Tra le novità più importanti c’è l’ipotesi di un’estensione della platea dei beneficiari anche ai docenti supplenti con contratto fino al 30 giugno, una misura attesa da tempo e confermata nelle ultime dichiarazioni ministeriali. Per l’anno scolastico 2025/26, il bonus della Carta del Docente è destinato a un ampio gruppo di insegnanti e personale educativo:

Docenti a tempo indeterminato, inclusi i neoimmessi e quelli con contratto part-time;

Docenti dichiarati inidonei per motivi di salute secondo l’articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Personale in comando, distacco o fuori ruolo;

Docenti delle scuole all’estero e delle scuole militari;

Supplenti con contratto fino al 31 agosto o al 30 giugno, anche a orario ridotto;

Docenti destinatari di sentenze favorevoli relative alla Carta;

Personale educativo in servizio.

L’uso del bonus è strettamente vincolato alla formazione professionale. A tal proposito, è stata introdotta una novità rilevante: il bonus potrà essere utilizzato anche per il rimborso delle spese di trasporto pubblico, un riconoscimento delle esigenze di mobilità di molti insegnanti. Per quanto riguarda l’acquisto di strumenti informatici, il decreto conferma l’obbligo di rispettare un intervallo quadriennale per l’acquisto di hardware e software, limitazione introdotta per contrastare gli abusi segnalati dalla Guardia di Finanza.

Il provvedimento prevede che chi ha già usufruito della Carta per questi acquisti nell’anno scolastico precedente potrà farlo nuovamente solo dopo quattro anni. È inoltre chiarito che non sarà possibile utilizzare il bonus per l’acquisto di elettrodomestici o beni non pertinenti alla formazione, a tutela dell’uso corretto della Carta e in linea con le verifiche condotte dalle autorità competenti.

In un’intervista recente, il Ministro Valditara ha ribadito l’importanza della Carta del Docente come strumento per incentivare la formazione continua degli insegnanti. “La Carta deve essere utilizzata per la formazione e per migliorare la qualità del lavoro degli insegnanti. Stiamo destinando più risorse ai corsi di formazione, e per la prima volta abbiamo previsto il rimborso delle spese di trasporto pubblico, un elemento fondamentale per molti docenti”, ha spiegato.

Il Ministro ha inoltre sottolineato come la limitazione all’acquisto di nuovi dispositivi informatici ogni quattro anni sia una misura necessaria per contrastare gli abusi, dato che la maggior parte della spesa fino ad oggi era concentrata proprio su questi prodotti.