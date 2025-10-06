Il Ministero dell’Istruzione e del Merito rafforza il proprio impegno verso il personale scolastico con un nuovo avviso pubblico, volto a sottoscrivere convenzioni non onerose che consentono di accedere a beni e servizi a condizioni agevolate.

Questa iniziativa si inserisce in un più ampio progetto di welfare dedicato a docenti, personale ATA, dirigenti scolastici ed educatori, estendendo le opportunità di risparmio a oltre 1,2 milioni di lavoratori del comparto scuola.

Settori coinvolti nelle agevolazioni per il personale scolastico

L’avviso si rivolge agli operatori economici interessati a offrire prezzi scontati in sette ambiti chiave: alimentare e ristorazione, cultura e intrattenimento, vacanze e viaggi, centri estivi, abbigliamento e articoli sportivi, servizi per le famiglie, sport e palestre, tecnologia ed elettronica. Per aderire, i soggetti devono presentare la propria manifestazione di interesse entro il 15 ottobre di ogni anno. Il sistema di agevolazioni è esteso a docenti, personale amministrativo, tecnico e ausiliario, oltre ai dipendenti del Ministero stesso.

L’obiettivo è incidere concretamente sulla qualità della vita quotidiana e familiare, offrendo opportunità di risparmio in settori fondamentali per le necessità di chi lavora nella scuola. Il Ministro Giuseppe Valditara ha sottolineato l’importanza di questa misura, definendola un tassello fondamentale nel sistema di welfare scolastico: «Offrire agevolazioni concrete in ambiti che impattano direttamente sulla vita familiare significa valorizzare in modo tangibile la professionalità di chi contribuisce alla formazione dei nostri giovani».

Questa nuova iniziativa si aggiunge a un percorso di ampliamento delle tutele già avviato dal Ministero. Attualmente, il personale scolastico beneficia di agevolazioni su trasporti, servizi bancari e prodotti agroalimentari. Ad esempio, sono in vigore sconti sui trasporti pubblici: Trenitalia applica una riduzione del 10% su Frecciarossa, Frecciargento e Intercity, Italo offre il 20% sulla tariffa Smart, mentre ITA Airways concede il 15% sulle tariffe economy e il 10% su quelle business.

Anche il settore agroalimentare è coinvolto grazie a convenzioni con Coldiretti e Campagna Amica, che permettono al personale scolastico di ottenere sconti fino al 15% su prodotti locali e agriturismi. Inoltre, accordi bancari con istituti come BPM e Unicredit favoriscono l’accesso a mutui ipotecari e prestiti personali. Di rilevante importanza è l’ampliamento delle coperture assicurative: l’assicurazione Inail, già prevista, sarà resa strutturale e proteggerà non solo gli infortuni durante l’orario di lavoro, ma anche quelli in itinere, cioè nel tragitto casa-scuola.

Questo intervento nasce dalla necessità di rispondere all’aumento costante degli incidenti nel settore scolastico, come evidenziato dal Ministero del Lavoro. La vera innovazione riguarda l’introduzione dell’assicurazione sanitaria integrativa, che coprirà il rimborso delle prestazioni mediche per tutto il personale scolastico, inclusi i lavoratori precari. Il piano sanitario è finanziato con una dotazione complessiva di 320 milioni di euro per il quadriennio 2026-2029, assicurando un sostegno concreto alla salute e al benessere dei lavoratori della scuola.

La nuova piattaforma tecnologica dedicata alle convenzioni rappresenta un elemento chiave per il successo dell’iniziativa. Essa permetterà una gestione centralizzata e trasparente degli accordi, facilitando l’accesso alle agevolazioni da parte di tutto il personale scolastico. Questa soluzione digitale non solo semplifica la fruizione dei benefici, ma garantisce anche un monitoraggio costante e aggiornato delle offerte e dei servizi disponibili, promuovendo una maggiore efficienza nell’erogazione del welfare.

L’approccio adottato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito si configura quindi come una strategia integrata e innovativa, che punta a migliorare il potere d’acquisto e la qualità della vita di chi quotidianamente contribuisce alla formazione delle nuove generazioni, andando oltre le tradizionali dinamiche contrattuali.