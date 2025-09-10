Avere il cassetto della biancheria intima in perfetto ordine è sicuramente un’impresa ardua. La fretta, il poco tempo a disposizione per mettere in ordine e gli indumenti piccoli rappresentano gli ostacoli maggiori per avere un cassetto di biancheria sempre in perfetto ordine. Tra tutti gli indumenti che creano caos, un posto di primo piano spetta sicuramente ai calzini.

Oltre ad essere un problema quando finiscono in lavatrice perché, a fine lavaggio, risultano sempre spaiati, i calzini sono l’ostacolo maggiore per l’ordine. Tuttavia, un brand inglese che produce calzini ha deciso di svelare un trucco per piegare in modo ordinato i calzini. In pochi secondi, non solo si possono avere dei calzini perfettamente piegati, ma anche un cassetto in perfetto ordine.

Come piegare i calzini per un cassetto della biancheria sempre in ordine

Un brand inglese che produce calzini, attraverso il suo profilo Tik Tok, ha pubblicato un video in cui svela la giusta tecnica da utilizzare per piegare i calzini. Si tratta di un piccolo trucco che consente non solo di trovarli facilmente e di non perderli con il rischio di dover, poi, indossare, dei calzini spaiati, ma che consente a chi ha un’allergia costante al disordine, di avere sempre il cassetto della biancheria in ordine.

Il trucco può, tuttavia, essere utilizzato solo con i calzini lunghi perché possono essere piegati più volte su loro stessi. La prima cosa da fare è mettere un calzino sull’altro in modo perpendicolare in modo da formare una croce.

A questo punto pieghiamo poi ciascuna metà del calzino orizzontale verso l’interno e capovolgiamo il tutto. Poi arrotoliamo un’estremità del calzino verticale verso il centro e infiliamolo nell’altra estremità. Si ottiene così un quadrato che può essere inserito in modo verticale nel cassetto.

Si tratta di un trucco che, inizialmente richiede dimestichezza per imparare a piegare i calzini ma che, una volta imparato, vi permetterà di avere non solo sempre i calzini in perfetto ordine, ma anche mai spaiati.

Per mantenere ancora più in ordine i cassetti della biancheria, inoltre, si possono acquistare degli organizer, facilmente trovabili anche sui siti di shopping online in cui poter sistemare slip, reggiseni, calzini, canotte e tutto ciò che normalmente conservate nel cassetto della biancheria.

In questo modo, con ogni indumento nel posto giusto, non solo non perderete tempo per trovare ciò di cui avete bisogno, ma non metterete nulla in disordine per la fretta di trovarlo. Si tratta di piccoli accorgimenti che, però, rendono più semplice la vita casalinga.