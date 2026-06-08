Il fenomeno dei destination wedding a Roma non è più una sequenza di feste da copertina. È un settore vero, organizzato, con numeri che pesano sull’economia della città. Nel 2025, in base ai dati citati dal Corriere della Sera, circa 2.500 coppie arrivate dall’estero hanno scelto il Lazio per celebrare le nozze. Il risultato è un giro d’affari superiore ai 150 milioni di euro, con una crescita vicina al 10 per cento rispetto all’anno precedente.

Non poco, se si pensa alla macchina che si muove dietro eventi di questo tipo: centinaia di invitati, trasferimenti privati, hotel di fascia alta, cene, brunch e feste distribuite su più giorni. A livello nazionale, le nozze di coppie straniere in Italia valgono quasi un miliardo di euro, con oltre 15.100 matrimoni registrati. In questo quadro Roma gioca da protagonista. Non solo per il Colosseo, Trastevere o le cupole da cartolina. La città ha aeroporti internazionali, grandi alberghi, dimore storiche e fornitori abituati a richieste complesse. Una macchina, insomma. E sempre più oliata.

Dal matrimonio medio al super lusso: preventivi fino a un milione di euro

La differenza tra un matrimonio tradizionale e un matrimonio extra lusso nella Capitale si vede prima di tutto nei preventivi. Secondo le stime riportate, la spesa media delle coppie straniere che si sposano in Italia è intorno ai 61mila euro. Per molti romani, invece, il costo medio resta più vicino ai 30mila euro. Cifre importanti, certo. Ma nel segmento più alto si cambia proprio scala. I budget degli eventi luxury arrivano spesso tra 500mila e 800mila euro, con casi che possono superare anche il milione di euro. A far salire il conto sono la location, il catering, i fiori, la musica dal vivo, le luci, le auto private, la sicurezza e l’accoglienza degli ospiti. Poi c’è una voce meno appariscente, ma fondamentale: la privacy.

Molti contratti prevedono accordi di riservatezza, limiti alla diffusione di foto e video, penali pesanti in caso di violazione. “Per certi clienti la discrezione vale quanto il panorama”, ha confidato un operatore del settore romano, abituato a lavorare con ospiti internazionali.

Ville storiche, palazzi e terrazze: perché le location fanno salire i costi

Il punto centrale, quasi sempre, è la location a Roma. Ville sull’Appia Antica, palazzi nel cuore del centro, terrazze affacciate sui Fori o sulle cupole: spazi così hanno un valore enorme, non solo scenografico. E il conto lo riflette. Ottorino Duratorre, presidente della Borsa del Matrimonio in Italia, ha spiegato al Corriere della Sera: “Se si scelgono ville storiche, palazzi del centro e terrazze panoramiche, di cui Roma è piena, si spendono anche 50mila euro al giorno solo per la location”. Una cifra che dà subito la misura del fenomeno.

Ma non si paga soltanto l’affitto. In molte dimore vincolate servono permessi, personale specializzato, piani di sicurezza, limiti per la musica, tutela degli ambienti e tempi di montaggio strettissimi. Fiori sistemati all’alba, palchi smontati prima delle 7, carichi tecnici fatti passare da ingressi secondari. Dettagli poco da sogno, ma molto costosi. E a Roma, dove ogni scorcio può diventare scenografia, la richiesta è spesso questa: creare un evento elegante senza farlo sembrare costruito. Più facile a dirsi che a farsi.

Stati Uniti, India ed Emirati: chi sceglie Roma per il sì da favola

Le coppie che scelgono Roma per sposarsi arrivano soprattutto da Stati Uniti, Canada, Nord Europa, Australia, India ed Emirati Arabi. Spesso sono famiglie con patrimoni importanti, imprenditori, professionisti della finanza, volti dello spettacolo, sportivi o rappresentanti delle nuove élite digitali. Non sempre nomi noti, anzi.

La maggior parte preferisce restare lontana dai riflettori, anche quando il matrimonio coinvolge centinaia di invitati e occupa per giorni interi alberghi e strutture private. Duratorre, sempre al Corriere della Sera, ha definito Roma “uno dei motori principali” della crescita, scelta dagli sposi stranieri “non solo per la bellezza ma anche per la comodità”, a partire dai collegamenti aeroportuali. Il punto è proprio questo: la Capitale offre un’immagine riconoscibile in tutto il mondo, ma anche una rete di servizi capace di reggere eventi molto complessi.

Per una famiglia americana può voler dire tre giorni tra cena di benvenuto, cerimonia e brunch finale. Per una coppia indiana, il programma può allargarsi ancora, con riti, abiti, musiche e banchetti diversi. Roma si adatta. E incassa.

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Hotel a cinque stelle e filiera degli eventi: l’impatto economico sulla Capitale

Il boom dei matrimoni di lusso a Roma corre insieme alla crescita dell’ospitalità di fascia alta. Tra il 2025 e la fine del 2026, secondo le stime citate, sono previste 14 nuove aperture di hotel a cinque stelle in città, per circa 1.500 camere di livello elevato. La classifica 2025 di EY Italy Hotel Investment indica inoltre Roma come la città italiana più attrattiva per gli investimenti negli alberghi di lusso, con circa 630 milioni di euro messi in campo. Numeri che raccontano una trasformazione già visibile in alcune zone del centro, dove vecchi immobili vengono riconvertiti per una clientela internazionale. Ma l’effetto non si ferma agli hotel.

Attorno a un wedding extra lusso lavorano wedding planner, fotografi, videomaker, flower designer, chef, pasticceri, musicisti, tecnici audio e luci, autisti, interpreti, hostess, guide private e addetti alla sicurezza. Una filiera larga, fatta anche di artigiani e fornitori locali. Il giorno del sì è solo la parte più visibile. Prima ci sono mesi di sopralluoghi, degustazioni, prove tecniche, contratti e cambiamenti dell’ultimo minuto.

“Il cliente straniero chiede Roma, ma pretende standard globali”, ha ammesso un organizzatore di eventi del centro. La sfida è tutta qui: vendere la forza della città senza perdere il controllo su qualità, tempi e servizi. Per ora, il mercato sembra premiare proprio questa combinazione.